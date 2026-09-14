Nga hé lộ khung thời gian dự kiến cho cuộc đàm phán 3 bên với Ukraine

Ngày 13/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã hé lộ khung thời gian dự kiến cho cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Điện Kremlin.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu cuộc đàm phán 3 bên giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ có thể diễn ra trong thời gian tới hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga “không loại trừ khả năng đó”.

“Chúng ta đang nói cụ thể về tương lai gần. Đó là, tất nhiên, có lẽ là tháng Mười”, ông Peskov nói.

Trước đó, quan chức ngoại giao Nga cho biết, Nga hy vọng "các cuộc đàm phán giữa 3 bên - Nga, Ukraine và Mỹ - sẽ được nối lại".

Những phát biểu này của ông Peskov được đưa ra sau vòng ngoại giao con thoi mới của các đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner.

Các đặc phái viên Mỹ đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Moscow hôm 6/9, trước khi đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Điện Kremlin mô tả các cuộc thảo luận với nhà đàm phán Mỹ là mang tính xây dựng và “vô cùng thẳng thắn”, trong khi ông Witkoff cho biết, đã có tiến triển trong việc lên lịch một cuộc gặp 3 bên.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, khả năng nối lại các cuộc đàm phán theo hình thức này cũng nằm trong số những chủ đề mà Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã thảo luận qua điện thoại hôm 8/9.

Cũng vào khoảng thời gian đó, Tổng thống Ukraine Zelensky gợi ý, vòng đàm phán 3 bên tiếp theo có thể diễn ra tại UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc một quốc gia khác ngay trong tháng 9 hoặc tháng 10.

Nga đã nhiều lần khẳng định vẫn sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao, miễn là nguyên nhân gốc rễ của xung đột được giải quyết, và thực tế mới trên thực địa được tôn trọng. Ngược lại, Ukraine đã bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Thể thức đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ gần đây nhất diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 2/2026, sau 2 vòng diễn ra tại Abu Dhabi (UAE).

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó đã bị đình trệ mà không có bất kỳ bước đột phá đáng kể nào, khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc chiến chống lại Iran.