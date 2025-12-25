Nga hé lộ kế hoạch xây nhà máy điện trên Mặt Trăng

(Ảnh: Reuters)

Kể từ khi phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1961, Nga đã luôn tự hào là cường quốc dẫn đầu trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Nhưng trong những thập kỷ gần đây, tốc độ phát triển chương trình không gian của Nga đã tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc.

Chương trình này cũng hứng một “đòn giáng mạnh” vào tháng 8/2023, khi tàu đổ bộ Luna-25 của Nga đâm vào bề mặt Mặt Trăng lúc hạ cánh.

Mới đây, tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết trong một tuyên bố, rằng họ có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện trên Mặt Trăng vào năm 2036, và đã ký hợp đồng với công ty hàng không vũ trụ Lavochkin Association để thực hiện dự án này.

Roscosmos cho biết mục đích của nhà máy là cung cấp năng lượng cho chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga, bao gồm các robot thám hiểm, đài quan sát và cơ sở hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế Nga - Trung Quốc.

"Dự án này là bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng hoạt động thường trực, và chuyển đổi từ các sứ mệnh đơn lẻ sang một chương trình thám hiểm Mặt Trăng dài hạn", Roscosmos cho biết.

Roscosmos không nói rõ về hình thức của nhà máy, nhưng cho biết các bên tham gia dự án bao gồm tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và Viện Kurchatov - viện nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Người đứng đầu Roscosmos - Dmitry Bakanov - cho biết vào tháng 6, rằng một trong những mục tiêu của tập đoàn là đặt một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng và khám phá sao Kim.