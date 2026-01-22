Theo dự báo của giới chuyên gia, khu vực Kupiansk trên mặt trận có thể trở thành một cái bẫy thực sự đối với Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, khiến ông ta mất sạch cả lực lượng chủ lực hiện có lẫn lực lượng dự bị vốn đã ít ỏi của mình.

Nhận định này hiện đang được nhiều chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây đưa ra và lưu ý rằng, bất chấp tất cả những khó khăn mà quân đội Nga đang phải đối mặt ở mặt trận căng thẳng nhất của vùng Kharkiv, lực lượng của Kiev đã không thể kiểm soát được thành phố.

Trên thực tế, theo các chuyên gia, việc tập trung lực lượng Nga không đủ ở khu vực Kupiansk sau khi có báo cáo về việc thành phố được giải phóng hoàn toàn chính là điều đã khiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine nảy sinh ý định phát động một loạt các cuộc phản công ngắn hạn dọc theo đoạn mặt trận này.

Đây chính xác là cách mà bộ chỉ huy quân sự Ukraine hy vọng sẽ đánh bật quân đội Nga khỏi thành phố, nhưng điều đó hoàn toàn có thể là một tính toán sai lầm, do người Nga cố tình để họ nghĩ thế.

Nỗ lực thực hiện ý tưởng này đòi hỏi Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi phải điều động gần như toàn bộ các lữ đoàn cơ giới và đơn vị UAV sẵn sàng chiến đấu ở vùng Kharkiv và của nhiều khu vực khác đến phục vụ các cuộc phản công ở mặt trận Kupiansk.

Kết quả là các lực lượng này bắt đầu hứng chịu hỏa lực dữ dội từ Quân đội Nga, làm tăng đáng kể tổn thất về nhân lực.

Vấn đề của ông Syrskyi còn nghiêm trọng ở chỗ lực lượng dự bị gần Kupiansk đang được chuyển từ Sloviansk và Kramatorsk, nơi Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến đến gần.

Không lâu nữa khi quân đội Nga hoàn toàn giải phóng Kostiantynivka và tiến đến Druzhkovka, lúc đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải suy nghĩ kỹ về các biện pháp ứng phó với một khu vực khó khăn khác.

Hiện tại, khả năng điều động lực lượng dự bị từ Sloviansk đến Kupiansk và ngược lại vẫn còn, vì khoảng cách giữa hai thành phố lớn của vùng Donetsk và Kharkiv chưa đến 100 km. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi đáng kể trong tháng tới và đến lúc đó, ông Syrskyi có thể sẽ không kịp trở tay.

Theo giới chuyên gia, hiện nay Lực lượng Vũ trang Nga đang tích cực tìm cách chặn các tuyến đường tiếp tế của lực lượng phòng thủ Ukraine trên đường đến Sloviansk và việc giải phóng hai thành phố Kostiantynivka và Krasny Liman (Lyman) sẽ đẩy nhanh quá trình này.

Và khi đó, Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi và các tướng lĩnh của ông ta rất có thể sẽ hối hận vì đã từng cố gắng thực hiện một cuộc phản công kiểu nướng quân vào Kupiansk.