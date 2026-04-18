Tính đến tháng 4/2026, hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink vẫn đang được Quân đội Ukraine tích cực sử dụng trên tất cả các chiến tuyến - từ Kharkiv và Donbass đến Zaporizhzhia cùng với Kherson.

Theo ước tính, phía Nga đang nắm giữ hơn 50.000 thiết bị đầu cuối từ công ty SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Hầu hết trong số đó được đăng ký chính thức thông qua Bộ Quốc phòng.

Cần nhắc lại vào tháng 2/2026, SpaceX phối hợp với Chính phủ Ukraine đã bắt đầu triển khai hệ thống "danh sách trắng". Chỉ những thiết bị đầu cuối của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xác minh mới được cấp quyền truy cập vào mạng lưới.

Điều này được thực hiện để ngăn chặn khả năng sử dụng Starlink của Quân đội Nga. Do đó, các thiết bị đầu cuối vệ tinh không được đăng ký trong "danh sách trắng" (ký hiệu màu vàng - xanh lam) đều đã ngừng hoạt động. Quyết định này vẫn có hiệu lực và tác động đáng kể đến tình hình trên chiến trường.

Hệ thống internet vệ tinh Starlink đang là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Starlink đã trở thành nền tảng của chiến tranh không người lái hiện đại và chỉ huy phi tập trung. Nó cung cấp khả năng liên lạc ổn định ở những nơi cơ sở hạ tầng mặt đất bị phá hủy.

Các chỉ huy thông qua Starlink thực hiện phối hợp với đơn vị pháo binh và hậu cần trong thời gian thực.

Hầu hết máy bay không người lái FPV và trinh sát đều truyền video và được điều khiển thông qua Starlink, giúp giảm đáng kể thời gian phát hiện và tiêu diệt mục tiêu.

Giới chuyên gia quân sự Ukraine cho biết, Quân đội Nga đang cố gắng gây nhiễu các thiết bị đầu cuối Starlink nhằm duy trì hiện trạng trên tiền tuyến.

Tuy nhiên, Công ty SpaceX đang phát hành các bản cập nhật hệ thống giúp duy trì sự ổn định của mạng lưới ngay cả khi bị tấn công bằng tác chiến điện tử.

Các chuyên gia cho rằng những diễn biến này bắt nguồn sau các quyết định liên quan đến Starlink vào tháng 2 và tháng 3, khi quân Nga đạt được một số thành công nhất định tại điểm giao nhau giữa các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia, cũng như ở khu vực Kupyansk.

Tất cả những điều này càng chứng minh tầm quan trọng của việc cần có hệ thống và kênh liên lạc an toàn hiệu quả riêng, bao gồm cả những kênh trải rộng khắp mạng lưới.

Điều này đảm bảo ít nhất sẽ không phụ thuộc vào "tâm trạng" của ông Musk, hay các giải pháp công nghệ của những người ở phía bên kia chiến tuyến.