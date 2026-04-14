Nga dùng chiến thuật nhử mồi để diệt phòng không Ukraine

Hoàng Yến |

Nga đã sử dụng một máy bay không người lái (UAV) nhử mồi khiến kíp phòng không Ukraine nổ súng và lộ vị trí, để một UAV khác tiêu diệt.

Tờ Reporter của Nga dẫn lời ông Serhiy Beskrestnov (biệt danh Flash), cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, binh lính Nga đang sử dụng máy bay không người lái Geran để nhử mồi và tiêu diệt các kíp phòng không cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông cho biết thêm, chỉ trong tuần qua đã có ít nhất 2 vụ việc tương tự được ghi nhận, khi một chiếc máy bay không người lái Geran của Nga bị các đội hỏa lực phòng không của Ukraine phát hiện và nổ súng tấn công, nhưng họ đã bị một chiếc UAV cảm tử khác tiêu diệt.

“Để thực hiện điều này, người Nga phóng hai máy bay không người lái Geran. Chiếc thứ nhất hứng chịu hỏa lực và tiết lộ vị trí của lực lượng phòng không cơ động, trong khi chiếc thứ hai tấn công lực lượng này”, ông Beskrestnov nói.

Ông Beskrestnov nói thêm, để đối phó với tình hình hiện tại, các thành viên đội hỏa lực cơ động Ukraine đã phải ngụy trang phương tiện của mình kỹ lưỡng hơn, ngay cả ở tuyến sau; đồng thời họ cũng phải tăng cường quan sát để phát hiện những chiếc máy bay không người lái khác rình rập ở phía sau.

Thậm chí là khẩu đội phòng không đầu tiên có thể bỏ qua mục tiêu, để đội phòng không thứ 2 tấn công, trong khi họ rình rập những chiếc UAV sát thủ của Nga bay phía sau.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia Ukraine đã báo cáo về những thay đổi trong chiến thuật sử dụng máy bay không người lái Geran kể từ khi Nga bắt đầu Chiến dịch Quân sự đặc biệt.

Họ đã nhiều lần lưu ý các kỹ sư Nga đã cải tiến đáng kể những máy bay không người lái này, biến chúng từ một vũ khí đơn giản thành một hệ thống trinh sát và tấn công đa chức năng.

Quá trình này vẫn đang tiếp diễn, buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải liên tục tìm kiếm giải pháp để đối phó với chiến thuật sử dụng máy bay không người lái đa dạng của quân đội Nga.

Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine còn đang xem xét tìm ra biện pháp đối phó với việc quân Nga biến các máy bay không người lái Geran thành “UAV mẹ” để thả các UAV tuần kích Lancet vào sâu trong hậu phương Ukraine.

Ưu điểm của chiến thuật này là quân Nga đã nối dài phạm vi tấn công của máy bay không người lái; giảm số lượng UAV hay hành trình trên đường đến mục tiêu, khiến chúng khó bị phát hiện.

Đồng thời, việc các UAV Geran khi tiếp cận mục tiêu dự định tấn công mới đột ngột thả các UAV Lancet sẽ làm gia tăng đột biến số lượng máy bay không người lái ở gần mục tiêu, khiến các khẩu đội phòng không Ukraine lâm vào tình trạng quá tải, trở tay không kịp trước số lượng mục tiêu bay

Theo Topcor.ru
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
