Nga dùng chiến thuật nhử mồi để diệt phòng không Ukraine

Tờ Reporter của Nga dẫn lời ông Serhiy Beskrestnov (biệt danh Flash), cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, binh lính Nga đang sử dụng máy bay không người lái Geran để nhử mồi và tiêu diệt các kíp phòng không cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông cho biết thêm, chỉ trong tuần qua đã có ít nhất 2 vụ việc tương tự được ghi nhận, khi một chiếc máy bay không người lái Geran của Nga bị các đội hỏa lực phòng không của Ukraine phát hiện và nổ súng tấn công, nhưng họ đã bị một chiếc UAV cảm tử khác tiêu diệt.

“Để thực hiện điều này, người Nga phóng hai máy bay không người lái Geran. Chiếc thứ nhất hứng chịu hỏa lực và tiết lộ vị trí của lực lượng phòng không cơ động, trong khi chiếc thứ hai tấn công lực lượng này”, ông Beskrestnov nói.

Ông Beskrestnov nói thêm, để đối phó với tình hình hiện tại, các thành viên đội hỏa lực cơ động Ukraine đã phải ngụy trang phương tiện của mình kỹ lưỡng hơn, ngay cả ở tuyến sau; đồng thời họ cũng phải tăng cường quan sát để phát hiện những chiếc máy bay không người lái khác rình rập ở phía sau.

Thậm chí là khẩu đội phòng không đầu tiên có thể bỏ qua mục tiêu, để đội phòng không thứ 2 tấn công, trong khi họ rình rập những chiếc UAV sát thủ của Nga bay phía sau.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia Ukraine đã báo cáo về những thay đổi trong chiến thuật sử dụng máy bay không người lái Geran kể từ khi Nga bắt đầu Chiến dịch Quân sự đặc biệt.

Họ đã nhiều lần lưu ý các kỹ sư Nga đã cải tiến đáng kể những máy bay không người lái này, biến chúng từ một vũ khí đơn giản thành một hệ thống trinh sát và tấn công đa chức năng.

Quá trình này vẫn đang tiếp diễn, buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải liên tục tìm kiếm giải pháp để đối phó với chiến thuật sử dụng máy bay không người lái đa dạng của quân đội Nga.

Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine còn đang xem xét tìm ra biện pháp đối phó với việc quân Nga biến các máy bay không người lái Geran thành “UAV mẹ” để thả các UAV tuần kích Lancet vào sâu trong hậu phương Ukraine.

Ưu điểm của chiến thuật này là quân Nga đã nối dài phạm vi tấn công của máy bay không người lái; giảm số lượng UAV hay hành trình trên đường đến mục tiêu, khiến chúng khó bị phát hiện.

Đồng thời, việc các UAV Geran khi tiếp cận mục tiêu dự định tấn công mới đột ngột thả các UAV Lancet sẽ làm gia tăng đột biến số lượng máy bay không người lái ở gần mục tiêu, khiến các khẩu đội phòng không Ukraine lâm vào tình trạng quá tải, trở tay không kịp trước số lượng mục tiêu bay