Nga đưa quân dự bị đến Pokrovsk, đặt mục tiêu chọc thủng phòng tuyến của Ukraine

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

Trong bài đăng trên Facebook, ông Syrskyi cho biết tình hình tác chiến trên mặt trận Pokrovsk vẫn rất khó khăn. Các cuộc đối đầu quyết liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Pokrovsk - Myrnohrad, với khoảng 50 cuộc đụng độ được ghi nhận mỗi ngày.

"Tôi đã làm việc trực tiếp với các cơ quan chỉ huy quân sự trên thực địa trong chuyến công tác đến mặt trận này. Đối phương đang cố gắng gia tăng áp lực, điều quân dự bị về phía Pokrovsk và tìm kiếm cơ hội để chọc thủng phòng tuyến của chúng ta bằng cả các cuộc tấn công quy mô lớn và các cuộc tiến công bí mật của các nhóm bộ binh nhỏ. Trong điều kiện như vậy, việc tổ chức phòng thủ đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ về tình hình, các quyết định linh hoạt và tính toán chính xác”, ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh cho biết, ông cũng đã thảo luận về cách giảm thiểu thương vong cho binh lính và bảo toàn khả năng chiến đấu của các đơn vị. "Mặc dù tình hình khó khăn, các chiến sĩ Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến. Tính chuyên nghiệp, sức chịu đựng, sự tận tâm và kinh nghiệm chiến đấu của họ không cho phép lực lượng Nga thực hiện ý định”.

Trước đó ngày 8/1, khi nói về mặt trận Pokrovsk, ông Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục kiểm soát phần phía bắc của thành phố và duy trì phòng thủ tích cực ở Myrnohrad.

Vị trí Pokrovsk. (Bản đồ: Sky News)

Thành phố Pokrovsk nằm trên ngã ba đường bộ và đường sắt ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, với dân số trước xung đột khoảng 60.000 người.

Nơi đây từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, vì nằm trên tuyến đường chính mà quân đội sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác dọc theo tiền tuyến.

Việc giành được Pokrovsk sẽ tạo ra cho Mátxcơva nền tảng vững chắc để tiến về phía bắc Donetsk, nơi lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ.

