Nga đưa dàn xe tăng đời mới áp sát biên giới Afghanistan

Hãng tin PressTV ngày 11/9 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ vừa triển khai 12 xe tăng, thiết giáp và hàng loạt thiết bị chiến đấu tới Tajikistan theo đúng cam kết tăng cường hỗ trợ an ninh cho đồng minh Trung Á trước nguy cơ an ninh từ Afghanistan.



Reuters trước đó một ngày dẫn tin từ truyền thông Nga khẳng định, Moscow dự kiến sẽ nâng cấp hệ thống vũ khí tại căn cứ của họ ở Tajikistan và bổ sung ít nhất 30 xe tăng đời mới tới đây trong năm nay, để thay thế các phương tiện chiến đấu thế hệ cũ.

Tajikistan chia sẻ đường biên giới dài hơn 1.300km với Afghanistan. Khu vực giáp ranh giữa 2 nước sở hữu địa hình đồi núi phức tạp và khó để kiểm soát, khiến các mối đe dọa an ninh gia tăng, nhất là khi tình hình ở Afghanistan bất ổn, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang cực đoan trỗi dậy.

Từ khi Taliban nắm quyền ở Kabul hôm 15/8, Moscow đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Tajikistan và cam kết tăng cường khí tài cơ giới tới đây. Tajikistan được cho là nơi có căn cứ quân sự mang quy mô lớn nhất mà Nga triển khai bên ngoài lãnh thổ.

Trong diễn biến liên quan, ông Dmitri Medvedev, nguyên Tổng thống, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 11/9 một lần nữa cảnh báo, nước này cùng các quốc gia ở Trung Á đang bị đe dọa với làn sóng khủng hoảng di cư và các mối nguy an ninh mới từ Afghanistan.

Ông Medvedev cho hay, Nga đặt mục tiêu không chỉ đảm bảo an ninh của chính họ mà còn của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu. "Nếu không, hậu quả của cuộc xung đột Afghanistan sẽ lan ra cả các quốc gia láng giềng của chúng ta", ông Medvedev cảnh báo.