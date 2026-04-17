Nga dự kiến sản xuất "xe tải đường thủy" hàng loạt: Thời gian hoàn thiện rút gọn từ 225 xuống còn 108 ngày

Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất của Nga (USC) đã công bố giải pháp nền tảng đầu tiên của Nga dành cho tàu chở hàng đường sông. Giải pháp này được phát triển theo yêu cầu của các chủ tàu, những người quan tâm đến các tàu thế hệ mới hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và được sản xuất hàng loạt. Sản phẩm chủ lực của dòng sản phẩm này là tàu chở hàng khô R2-RSN (4.5) – một tàu ý tưởng với khả năng hoạt động trên sông được nâng cao, đồng thời cũng có thể hoạt động trong giao thông hỗn hợp.

Cách vận hành mới

Trong nhiều thập kỷ, ngành đóng tàu nội địa Nga thường vận hành theo phương thức sản xuất đơn chiếc, mỗi con tàu là một bản thiết kế riêng biệt với những tùy chỉnh phức tạp. Tuy nhiên, đến tháng 4/2026, USC đã chính thức thay đổi cuộc chơi bằng việc giới thiệu nền tảng tàu chở hàng khô đầu tiên tại Nga được thiết kế để sản xuất hàng loạt.

Thay vì bắt đầu từ con số không cho mỗi dự án, các kỹ sư hiện nay sử dụng một nền tảng cố định về cấu trúc cơ sở. Cách tiếp cận này tương tự như ngành công nghiệp ô tô hiện đại: sử dụng một khung gầm tiêu chuẩn để tạo ra nhiều biến thể khác nhau. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian từ bản vẽ đến lúc hạ thủy mà còn đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng trên toàn bộ đội tàu.

Dự án này biến những con tàu chở hàng rời trở thành những "xe tải đường thủy" đúng nghĩa. Chúng không còn là những tác phẩm kỹ thuật đơn độc, mà là những mắt xích tiêu chuẩn hóa trong chuỗi cung ứng logistics hiện đại của Nga.

Tối ưu hóa chi phí nhờ lợi thế quy mô

Thông số kỹ thuật của tàu chở hàng khô bao gồm: chiều dài - 141 m, chiều rộng - 16,9 m, mớn nước - 3,6 m trên sông và 4,5 m trên biển, trọng tải - 5.500 tấn trên sông và 7.820 tấn trên biển, tốc độ - ít nhất 10,3 hải lý/giờ, công suất động cơ chính - 2 x 950 kW. Tàu có bốn khoang chứa hàng.

Thay vì hệ thống trục truyền động truyền thống, người ta đã chọn hệ thống bánh lái kiêm chân vịt. Hệ thống này mang lại khả năng điều khiển cao trên sông, đơn giản hóa việc lắp đặt và cải thiện bố cục. Tuy nhiên, chi phí của một bộ kit với hệ thống trục truyền thống có thể cao gấp đôi.

Xưởng đóng tàu Krasnoye Sormovo hiện đại hóa (thuộc USC) sẽ đóng vai trò là cơ sở sản xuất. Sau khi hoàn thành chương trình phát triển, xưởng đóng tàu dự kiến sẽ tăng sản lượng từ 6 lên 20 tàu mỗi năm và giảm thời gian từ khi xây dựng đến khi hạ thủy từ 225 ngày xuống còn 108 ngày.

Việc chuyển dịch sang sản xuất hàng loạt mang lại một đòn bẩy kinh tế cực lớn cho ngành vận tải thủy. Khi các con tàu được xây dựng trên cùng một nền tảng, chi phí sản xuất sẽ giảm xuống mức thấp nhất nhờ khả năng mua sắm nguyên liệu số lượng lớn và tối ưu hóa dây chuyền lắp ráp.

Chuẩn hóa linh kiện: Việc sử dụng chung các hệ thống động cơ, thiết bị lái và bảng điều khiển giúp đơn giản hóa quy trình bảo trì.

Tiết kiệm thời gian: Các nhà máy đóng tàu không còn phải tái đào tạo công nhân cho từng mẫu tàu khác nhau, từ đó tăng năng suất lao động.

Linh hoạt trong cấu hình: Dù dựa trên một nền tảng thống nhất, các chủ tàu vẫn có thể tùy chỉnh một số module phía trên để phù hợp với từng loại hàng khô cụ thể như ngũ cốc, than hay vật liệu xây dựng.

Sự xuất hiện của dòng tàu "xe tải đường thủy" này giải quyết trực tiếp bài toán thay thế đội tàu cũ kỹ vốn đã vận hành quá niên hạn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vận tải nội địa.

Nội địa hóa và chủ quyền công nghệ

Trong bối cảnh mới, việc USC tự chủ hoàn toàn từ thiết kế đến quy trình sản xuất nền tảng tàu này mang ý nghĩa chiến lược. Việc không phụ thuộc vào các bản thiết kế ngoại nhập giúp Nga chủ động hoàn toàn trong việc duy trì và phát triển hạ tầng giao thông đường thủy.

Nền tảng tàu mới được thiết kế đặc biệt để tương thích với các đặc thù của hệ thống sông ngòi tại Nga, nơi có những hạn chế về độ sâu luồng lạch và kích thước âu tàu. Đây là minh chứng cho thấy sự kết hợp giữa tư duy công nghiệp thực dụng và am hiểu địa phương.

Hơn thế nữa, việc sản xuất hàng loạt còn tạo điều kiện để tích hợp các công nghệ số hóa vào quản lý đội tàu. Với các thông số kỹ thuật đồng nhất, việc triển khai hệ thống giám sát hành trình và quản lý nhiên liệu thông minh trên quy mô lớn trở nên khả thi và hiệu quả hơn nhiều so với việc áp dụng trên các con tàu đơn lẻ.

Quyết định của USC trong việc triển khai nền tảng sản xuất tàu chở hàng khô hàng loạt đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: từ tư duy đóng tàu truyền thống sang mô hình công nghiệp hiện đại. Bằng cách biến con tàu thành một sản phẩm công nghiệp tiêu chuẩn hóa như chiếc xe tải, Nga không chỉ tối ưu hóa được nguồn lực quốc gia mà còn tạo ra một cú hích mạnh mẽ cho hành lang vận tải thủy nội địa. Đây chính là nền tảng để xây dựng một hệ thống logistics đường thủy hiệu quả, bền vững và có khả năng mở rộng nhanh chóng trong tương lai.