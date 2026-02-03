Nga đón tin vui: Một ông trùm chuẩn bị khởi động ‘siêu nhà máy’ để lọc dầu Nga, chế biến 7 triệu tấn dầu thô mỗi năm

Ảnh minh họa

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) được cho là đang lên kế hoạch khởi động lại một phần nhà máy lọc dầu Đại Liên sau nhiều tháng đóng cửa, nhằm tận dụng nguồn dầu thô Nga đang được bán với mức chiết khấu sâu trên thị trường quốc tế.

Theo các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại, CNPC có thể tái vận hành một tổ máy tại khu liên hợp lọc – hóa dầu ở thành phố Đại Liên, đông bắc Trung Quốc. Nếu được triển khai, động thái này sẽ mở đường cho việc nối lại nhập khẩu dầu Nga vận chuyển bằng đường biển, dòng chảy từng bị tạm dừng từ tháng 10 năm ngoái.

Ba nguồn tin cho biết hạng mục dự kiến được khởi động lại là nhà máy chưng cất dầu thô công suất khoảng 200.000 thùng/ngày. Thời điểm vận hành lại có thể rơi vào giữa năm nay.

Trước đó, PetroChina – công ty niêm yết thuộc CNPC – đã đóng cửa nhà máy lọc dầu hóa dầu Đại Liên công suất 410.000 thùng/ngày vào tháng 7 năm ngoái. Việc đóng cửa nằm trong chiến lược xây dựng tổ hợp hóa dầu mới trị giá 10 tỷ USD trên đảo Trường Hưng gần đó, phù hợp với định hướng của Bắc Kinh là cắt giảm công suất lọc dầu dư thừa và chuyển trọng tâm sang các sản phẩm hóa dầu có giá trị gia tăng cao hơn.

Nhà máy Đại Liên từng là một trong những cơ sở chế biến dầu thô Nga lớn nhất của PetroChina và cũng là nhà máy mang lại lợi nhuận cao cho tập đoàn. Cơ sở này có khả năng xử lý ESPO Blend – loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga – được vận chuyển qua đường ống Đông Siberia – Thái Bình Dương dài hơn 4.000 km.

Hiện chưa rõ nếu tái hoạt động, nhà máy sẽ tiếp nhận dầu Nga qua đường ống hay qua các lô hàng đường biển. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận cho biết CNPC có thể nối lại việc mua dầu Nga giao ngay trong vài tháng tới.

Theo một nguồn tin khác, sau khi mở lại, nhà máy có thể chế biến 6–7 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương 120.000–140.000 thùng/ngày. Ngoài dầu Nga, cơ sở này cũng có thể xử lý các loại dầu thô khác nếu mức giá đủ cạnh tranh.

Các thương nhân cho biết chênh lệch giá hiện nay là yếu tố then chốt. Dầu ESPO của Nga đang rẻ hơn dầu cùng loại từ Brazil tới khoảng 11 USD/thùng, mức chiết khấu đủ hấp dẫn đối với các nhà máy lọc dầu quy mô lớn của Trung Quốc trong bối cảnh biên lợi nhuận lọc hóa dầu biến động mạnh.

Động thái tiềm năng của CNPC cũng diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow tuyên bố tăng cường hợp tác năng lượng. Trước đó, một số doanh nghiệp năng lượng nhà nước Trung Quốc từng tạm dừng mua hàng hóa Nga sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những tập đoàn dầu khí lớn của Nga.

Theo Reuters﻿