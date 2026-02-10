Nga đón tin vui lớn từ láng giềng Việt Nam

Ảnh minh họa

Theo Undercurrent News, trong năm 2025, Nga xuất khẩu khoảng 38.500 tấn cua sống sang Trung Quốc, tăng 10% so với năm 2024 và tăng 20% so với năm 2023, với tổng giá trị đạt khoảng 1,1 tỷ USD.

Những kết quả này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2026, khi ngư dân và doanh nghiệp Nga đặt nhiều kỳ vọng vào nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao từ thị trường Trung Quốc. Trung Quốc hiện là điểm đến quan trọng nhất đối với cua sống của Nga, đặc biệt đối với các sản phẩm cao cấp.

Đối với cua đông lạnh, xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc trong năm 2025 được ước tính vào khoảng 5.000 tấn. Tuy nhiên, triển vọng cho năm nay cho thấy khối lượng xuất khẩu cua đông lạnh có thể giảm, do ưu tiên ngày càng lớn dành cho các lô hàng cua sống có giá trị cao hơn.

Về phía nguồn cung, dữ liệu từ Liên đoàn Ngư nghiệp Nga cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2025, sản lượng đánh bắt cua của Nga đạt khoảng 76.000 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu chính thức cho cả năm 2025 dự kiến sẽ sớm được công bố, và các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng tương tự cho toàn năm. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cua Nga sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Trung Quốc trong những năm tới.

Về triển vọng trong năm nay, Chính quyền Nga đã công bố tăng hạn ngạch đánh bắt cua và một số loài cá biển trong năm 2026 tại nhiều khu vực trọng điểm ở Viễn Đông và Biển Barents, với lý do trữ lượng tài nguyên đang có xu hướng phục hồi và gia tăng.

Theo Cơ quan Thủy sản Nga (Rosrybolovstvo), quyết định điều chỉnh hạn ngạch được đưa ra dựa trên các khuyến nghị khoa học của Viện Nghiên cứu Thủy sản Biển Liên bang Nga (VNIRO), sau quá trình đánh giá sinh học và cân nhắc thận trọng nhằm đảm bảo khai thác bền vững.

Cụ thể, hạn ngạch cua hoàng đế đỏ tại Biển Barents sẽ tăng 10%, lên 13.900 tấn trong năm 2026, lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi hạn ngạch khu vực này được giữ ổn định ở mức 12.690 tấn từ năm 2022. Tại Viễn Đông, cua hoàng đế xanh ở Tây Kamchatka được nâng hạn ngạch 16% lên 4.800 tấn; cua tuyết thuộc da ở Tây Bering tăng mạnh 42% lên 1.300 tấn; trong khi cua hoàng đế vàng ở phía bắc biển Okhotsk tăng 18% lên 1.800 tấn.

Ngoài cua, Nga cũng điều chỉnh hạn ngạch một số loài cá biển. Cá tuyết Thái Bình Dương tại quần đảo Kuril phía Nam tăng từ 11.400 lên 12.400 tấn; cá bống biển ở Kuril phía Bắc tăng 54,1% lên 18.500 tấn; và cá kèn ở phía bắc biển Okhotsk tăng 19% lên 6.600 tấn.

Trong khi đó, hạn ngạch tại nhiều khu vực khác vẫn được giữ nguyên, cho thấy Nga tiếp tục áp dụng cách tiếp cận thận trọng, cân bằng giữa tăng sản lượng và bảo tồn nguồn lợi thủy sản.