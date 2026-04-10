Để chinh phục bầu trời bằng siêu động cơ phản lực mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của mình, Nga đang dồn lực để phát minh 20 công nghệ then chốt cùng hàng loạt vật liệu tiên tiến, lớp phủ đặc biệt và những bệ thử nghiệm độc đáo chưa từng có trong lịch sử nước này, truyền thông Nga đưa tin ngày 9/4.

Siêu động cơ PD-35 với lực đẩy thử nghiệm 35 tấn này nằm trong Dự án nghiên cứu và phát triển động cơ PD-35 mà khởi động năm 2017. Đây là động cơ phản lực thế hệ mới, được thiết kế làm “trái tim” cho các dòng máy bay chở khách và vận tải thân rộng.

Trước nay, ngành công nghiệp hàng không Nga chưa từng tự phát triển động cơ thuộc phân khúc lực đẩy 35 tấn.

Động cơ lực đẩy cao PD-35 đang được Nga phát triển dành cho một loại máy bay thân rộng tầm xa hai động cơ. Nguồn ảnh: ODK

Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC, thuộc Tập đoàn Rostec) cho biết với hãng RIA Novosti ngày 9/4: "Là một phần của Dự án PD-35, chúng tôi đang phát triển và triển khai 20 công nghệ quan trọng cần thiết để tạo ra một dòng động cơ lực đẩy cao. Những công nghệ này bao gồm vật liệu mới, lớp phủ, thiết kế và công nghệ sản xuất."

Giám đốc điều hành Tập đoàn Rostec, Sergey Chemezov, cho biết Rostec dự kiến sẽ nhận được chứng nhận loại cho động cơ PD-35 trong vòng 2-3 năm tới. Dự án PD-35 sẽ cạnh tranh trên toàn cầu với các sản phẩm của Rolls-Royce, General Electric Aviation và Pratt & Whitney.

Động cơ PD-35 sở hữu đặc điểm kỹ thuật và môi trường vượt trội

Theo dữ liệu của UEC, PD-35 là động cơ phản lực hai dòng chảy thế hệ mới, được thiết kế để trang bị cho máy bay chở khách tầm xa thế hệ mới của Nga.

Động cơ thử nghiệm công nghệ PD-35 đã được lắp ráp hoàn chỉnh và vượt qua thành công giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên giàn thử nghiệm, đạt được lực đẩy hơn 35 tấn.

Thử nghiệm động cơ trình diễn công nghệ PD-35. Ảnh: ODK

Động cơ có tỷ lệ luồng khí đi vòng (bypass ratio) rất lớn, tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đáng kể so với các thế hệ trước, đồng thời đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường về khí thải của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Cụ thể, động cơ PD-35 mang đến những cải tiến rõ rệt về hiệu suất và thân thiện với môi trường. So với các động cơ tương đương ra đời năm 2010, động cơ này tiết kiệm nhiên liệu hơn từ 2-5% khi bay hành trình; giảm tiếng ồn tới 17-20 EPNdB so với tiêu chuẩn Chapter 4 của ICAO; đồng thời cắt giảm lượng khí thải NOx lên đến 50-60% so với tiêu chuẩn CAEP/6 của ICAO, UEC thông tin.

Đến nay, PD-35 đã vượt qua nhiều bài thử nghiệm quan trọng: Kiểm tra hoạt động trên động cơ kích thước thật, thử nghiệm ở độ cao lớn, cũng như kiểm tra thành công tua-bin cao áp, cánh quạt máy nén cao áp và buồng đốt ít phát thải.

Bệ thử nghiệm độc nhất vô nhị ở Nga

RIA Novosti lưu ý rằng việc thực hiện dự án PD-35 gặp nhiều khó khăn do thiếu các thiết bị thử nghiệm và cơ sở sản xuất cần thiết trong nước cho một động cơ lớn như vậy (chỉ riêng đường kính quạt đã hơn 3 mét).

Năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin được lãnh đạo của UEC-Aviadvigatel giới thiệu về chương trình chế tạo động cơ lực đẩy cao của Nga trong chuyến công tác của Tổng thống đến Perm. Ảnh tư liệu: RIA Novosti / POOL



Do đó, Alexander Inozemtsev, Giám đốc điều hành kiêm nhà thiết kế chính của UEC-Aviadvigatel (thuộc UEC), đã đề xuất mở rộng các cơ sở sản xuất và thử nghiệm tại thành phố Perm, dưới chân dãy núi Ural.

Theo thông tin mới nhất, vào tháng 3/2026, tại Perm, Nga đã chính thức khởi công xây dựng bệ thử nghiệm chuyên dụng mới dành riêng cho PD-35 với tổng mức đầu tư lên tới 3,7 tỷ RUB.

Đây là giàn thử nghiệm độc nhất vô nhị ở Nga, và là một trong những cơ sở thử nghiệm hiện đại nhất để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện động cơ. Cơ sở thử nghiệm ngoài trời này có khả năng đánh giá động cơ hàng không với lực đẩy lên đến 50 tấn.

Với PD-35, Nga không chỉ hướng tới việc thay thế động cơ nhập khẩu mà còn khẳng định mạnh mẽ khát vọng tự chủ công nghệ hàng không, đưa ngành công nghiệp quốc phòng - dân dụng nước này lên một tầm cao mới trong kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt về máy bay thế hệ mới, bền vững và thân thiện môi trường.