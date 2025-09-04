Nga đòi lại tài sản bị phương Tây tịch thu, nói thẳng tới Anh

Ông Medvedev hôm 4-9 cho rằng Nga được quyền đòi lại số tiền này. Theo ông, Moscow có thể tịch thu tài sản của Anh và giành kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine sau khi Anh sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp hỗ trợ quân sự bổ sung cho Kiev.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AP

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh hôm 3-9 cho biết London đã chuyển giao vũ khí và hỗ trợ quân sự trị giá 1,3 tỉ USD - được cho là mua bằng tiền thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Thông báo này được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đến thăm thủ đô Kiev - Ukraine.

Theo tờ Yeni Safak, bình luận về việc chuyển giao của Anh, ông Medvedev cáo buộc Anh "đã hành động sai trái", do đó Moscow được quyền đòi lại số tiền liên quan từ Anh và Ukraine.

Ông Medvedev cho biết trên kênh Telegram: "Nhưng vì số tiền này không thể được thu hồi tại tòa án vì những lý do hiển nhiên, đất nước chúng ta chỉ có một cách duy nhất để thu hồi các tài sản có giá trị. Lấy lại những gì đã bị tịch thu bằng hiện vật. Đó là lãnh thổ Ukraine và các bất động sản cũng như tài sản nằm trên đó".

Ông cũng đề xuất tịch thu các tài sản có giá trị của Hoàng gia Anh, bao gồm cả bất động sản của Anh tại Nga. Chính quyền Anh hiện chưa bình luận về phát biểu của ông Medvedev.

Các nước phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Nhiều nước đã sử dụng lãi suất từ các tài sản này để tài trợ cho quốc phòng Ukraine, một động thái bị Điện Kremlin lên án. Một số quốc gia cũng ủng hộ việc tịch thu hoàn toàn các tài sản này, thay vì chỉ sử dụng lãi suất để bảo đảm các khoản vay cho Ukraine.