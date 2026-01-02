Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsky - Kiev đáp trả phản công tới tận Moscow

Nga thay đổi chiến thuật

Ở hướng Pokrovsky, giao tranh vẫn tiếp diễn không theo một chiến tuyến cố định, mà trải rộng trên một khu vực lớn, phức tạp, nơi các nhóm tấn công của Nga liên tục chạm trán với bộ binh Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo hãng tin UNIAN ngày 1/1, Thiếu tá Lực lượng Vũ trang Ukraine Volodymyr Nazarenko cho biết khu vực bị ảnh hưởng là một dải đất rộng từ 5 đến 20 km ở cả hai phía .

Trên đoạn đường này, sự di chuyển của các nhóm tấn công Nga trở nên phức tạp hơn do hoạt động tích cực của máy bay không người lái trinh sát và tấn công, pháo binh và súng cối.

"Hàng chục nhóm tấn công của đối phương chạm trán với bộ binh của chúng ta [Ukraine]. Chính các binh sĩ bộ binh là những người gánh vác mặt trận và trong hầu hết các trường hợp đều giành chiến thắng trong các trận đánh này, ngăn chặn đối phương tiến công", Nazarenko nói.

Đồng thời, Tham mưu trưởng Sư đoàn Trinh sát Pháo binh thuộc Lữ đoàn Pháo binh Ukraine Igor Yaremenko, nhấn mạnh rằng quân Nga đang sử dụng chiến thuật xâm nhập mới vào Pokrovsk - từng người một. Bằng cách này, đối phương hy vọng sẽ không bị phát hiện hoặc không ai phản ứng lại.

Tuy nhiên, theo Yaremenko, phía Ukraine đã tiêu diệt các đơn vị Nga cố gắng xâm nhập Pokrovsk.

Ông Yaremenko nhấn mạnh rằng các đơn vị Ukraine cũng đang nỗ lực mở rộng và duy trì các tuyến đường hậu cần hướng tới Pokrovska và Myrnograd để cung cấp cho bộ binh mọi thứ cần thiết cho việc phòng thủ.

Máy bay không người lái của Ukraine tấn công Nga. Ảnh: The Telegraph

Kiev tấn công Moscow

Trong khi đó theo RT, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo rằng hơn hai chục máy bay không người lái tầm xa đã bị chặn lại khi chúng đang hướng về Moscow trong đêm 1/1.

Theo một loạt tin nhắn do ông Sobyanin đăng tải trên Telegram, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 26 máy bay không người lái (UAV) trong khoảng thời gian từ 19h00 thứ Năm 1/1 đến 1h00 sáng thứ Sáu 2/1. Thị trưởng Nga cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào từ các vụ việc, đồng thời nói thêm rằng các chuyên gia dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.

Để đề phòng, các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm ngừng các chuyến bay trong một số dịp trong thời gian này.

Vụ việc này xảy ra sau một vụ tấn công bất thành khác nhằm vào Moscow vào đêm trước đó, ngay khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đọc bài phát biểu truyền thống mừng năm mới .

Trong những tháng gần đây, Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các tòa nhà dân cư.

Moscow đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, nhằm làm suy yếu khả năng sản xuất máy bay không người lái và vũ khí của Kiev.

(Theo UNIAN, RT)