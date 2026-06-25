Nga dọa cắt viện trợ để buộc Belarus mở mặt trận mới chống Ukraine

Nga đang thúc giục Belarus sớm mở mặt trận mới ở phía Bắc Ukraine, nhưng Belarus chưa cho thấy họ sẽ chấp thuận.

Tổng thống Putin đang gây sức ép lên người đồng cấp Lukashenko, cố gắng lôi kéo Belarus vào cuộc chiến chống lại Ukraine một cách sâu hơn và có khả năng mở ra mặt trận mới.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin này, dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu chính trị gia Nga cũng như châu Âu.

Theo các nguồn tin, Nga đang tìm cách sử dụng lãnh thổ Belarus như một bàn đạp để thực hiện một số mục tiêu chiến lược.

Trong số những yêu cầu của Điện Kremlin có việc sử dụng lãnh thổ Belarus để phóng máy bay không người lái vào Ukraine, mở ra một hướng xung đột mới ở phía Tây nhằm đánh lạc hướng Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các khu vực trọng yếu ở phía Đông.

Nga coi Belarus là một địa điểm tiềm năng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại một quốc gia thành viên NATO láng giềng, nhằm thử nghiệm khả năng phòng thủ của họ và làm suy yếu sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.

Bài báo cho biết thêm, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn sắp diễn ra từ hướng Bắc, nhưng kịch bản này vẫn là một phương án khả thi đối với Tổng thống Putin.

Để gây sức ép lên chính quyền Belarus, Nga sử dụng biện pháp đe dọa đó là cắt giảm viện trợ tài chính mà Belarus đang phụ thuộc vào.

Tổng thống Alexander Lukashenko cùng các quân nhân Belarus.

Trước đó vào ngày 19/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Belarus có một tuần để tháo dỡ các trạm tiếp sóng cho máy bay không người lái của Nga được đặt trên lãnh thổ Belarus gần biên giới Ukraine.

Theo ông Zelensky, một tuần là đủ để Tổng thống Lukashenko rút bớt số thiết bị này nếu ông ta thực sự không muốn tham gia chiến tranh.

Ông Zelensky cũng cáo buộc Belarus cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Quân đội Nga.