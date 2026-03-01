Nga điều động máy bay biểu diễn thực hiện nhiệm vụ chiến đấu

Các máy bay chiến đấu F-35 của Na Uy đã chặn một nhóm oanh tạc cơ Tu-95 trên Biển Barents khi đang được tiêm kích Su-35S của đội bay biểu diễn "Hiệp sĩ Nga" yểm trợ.

Lực lượng vũ trang Na Uy đã đăng tải bức ảnh về vụ đánh chặn này trên trang X của họ, trong đó có tiêm kích Su-35 thuộc phi đội biểu diễn rất dễ nhận biết bởi màu sơn đặc trưng..

Quân đội Na Uy lưu ý rằng máy bay Nga đang hoạt động trong không phận quốc tế và chưa vi phạm chủ quyền của Na Uy. Việc đánh chặn và hộ tống là thủ tục tiêu chuẩn nhằm duy trì nhận thức tình hình gần biên giới của Liên minh.

Theo báo cáo, trong một nhiệm vụ tuần tra trên không theo lịch trình của NATO, các tiêm kích F-35 đã đánh chặn 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và 2 chiến đấu cơ Su-35S. Điều độc đáo trong vụ việc này là có ít nhất 1 trong 2 chiếc Su-35 thuộc về đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga.

Những chiếc tiêm kích này thường được sử dụng cho các chuyến bay trình diễn trong sự kiện nghi lễ và quốc tế, nhưng lần này chiếc máy bay được cấu hình để chiến đấu và mang theo tên lửa không đối không.

Phi công thuộc phi đội "Hiệp sĩ Nga" lái máy bay Su-35S trong nhiệm vụ hộ tống Tu-95 trên biển Barents.

Chuyên gia quân sự người Nga Ilya Tumanov, tác giả kênh hàng không Fighterbomber đã xác nhận rằng các phi công của nhóm Hiệp sĩ Nga từ lâu đã tham gia các nhiệm vụ chiến đấu, nhưng họ thực hiện điều đó trên những chiếc Su-35S "thông thường", thay vì máy bay biểu diễn nhào lộn trên không.

"Chúng ta nên xử lý vấn đề này như thế nào vì đó là một thái độ bình thường? Thời điểm hiện nay đòi hỏi tất cả vũ khí và nhân lực hiện có phải được sử dụng một cách tối ưu để gánh nặng được phân bổ đều cho cả trang thiết bị và con người", ông Tumanov nói.

Điều này có thể cho thấy rằng, bất chấp việc sản xuất vẫn tiếp diễn và tổn thất tương đối nhỏ trong cuộc chiến với Ukraine, Nga vẫn thiếu hụt Su-35S. Do vậy, họ buộc phải sử dụng các thiết bị "diễu binh" trong nhiệm vụ chiến đấu.