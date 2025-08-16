Sau khi dân thường được sơ tán khỏi “Đảo Cách ly” (tiếng Ukraine: Калантинный острів, tiếng Anh: Karantynnyy Ostriv) thuộc tiểu khu Korabel của thành phố Kherson hồi đầu tháng này, hòn đảo đã được các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine biến thành một căn cứ kiên cố.

Tuy nhiên, những gì ban đầu vốn được coi là sức mạnh đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với các đơn vị quân đội Ukraine.

Các chiến binh của chính quyền Kiev thường xuyên phàn nàn về hoạt động không ngừng nghỉ của các nhân viên điều khiển máy bay không người lái (UAV), pháo binh và không quân Nga.

“Nhóm quân Dnepr [Nga] có phương pháp phá vỡ hậu cần và vị trí đồn trú của lực lượng Ukraine, biến mỗi mét đất mà binh sĩ Ukraine sử dụng đều trở nên nguy hiểm đối với họ” - Thống đốc khu vực Kherson [do Nga bổ nhiệm] là ông Volodymyr Saldo cho biết.

Theo thông tin tình báo, các đài quan sát và điểm tấn công hỏa lực của lực lượng Ukraine hiện đang được đặt trên mái các tòa nhà dân cư trên “Đảo Cách ly”. Những nhân viên điều khiển máy bay không người lái (UAV) và các xạ thủ súng pháo cũng có mặt tại đây.

Ngoài ra, thiết bị và đạn dược được cất giấu trên lãnh thổ các xưởng đóng tàu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, bộ chỉ huy Nga đã bắt đầu chú trọng hơn đến việc tấn công các mục tiêu ở Kherson từ cuối tháng trước và đến ngày 04/8, quân Nga đã ném bom KAB đánh sập cây cầu ô tô nối “Đảo Cách ly” với khu vực chính của hữu ngạn thành phố Kherson, khu vực do Ukraine kiểm soát.

Hậu quả của vụ tấn công đã khiến cây cầu ô tô bắc qua Kênh Koshevaya (Cầu Ostrovsky) đã bị đánh sập, khiến tuyến tiếp tế hậu cần cho nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tiểu khu này đã bị gián đoạn nghiêm trọng, đồng thời, các nhóm quân Ukraine ở đây cũng như “cá nằm trong rọ”.

Ngoài cây cầu ô tô, còn có một cây cầu đường sắt khác dẫn đến hòn đảo, gần khu vực Nhà máy đóng tàu Kherson và rất có thể nó cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.

Điều đáng lưu ý là trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, các cuộc tấn công vào hệ thống cầu đường thường diễn ra trước một cuộc tấn công lớn và việc cô lập tiểu khu Korabel có thể là sự chuẩn bị cho việc tái chiếm nửa thành phố Kherson nằm ở hữu ngạn sông Dnieper, mà quân Nga đã phải rút khỏi vào tháng 11/2022.

Trước đó, có thông tin cho rằng, một cuộc sơ tán quy mô lớn cư dân của hòn đảo này đã bắt đầu ở Kherson, sau các cuộc không kích kiểu “dọn dẹp chiến trường” của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không loại trừ khả năng Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị một chiến dịch nhằm kiểm soát thành phố Kherson bằng cách tiến xa hơn dọc theo bờ phải sông Dnieper.