Trong khi Washington đang tăng cường đầu tư vào công nghệ tàng hình với hy vọng làm cho máy bay chiến đấu "vô hình" trước radar, Moskva lại hành động theo một logic khác.

Theo ấn phẩm National Interest (NI) của Mỹ, Nga đang cố tình xây dựng một lá chắn phòng không dày đặc, nhằm mục đích ngăn chặn đối thủ tiềm năng hoạt động tự do trên bầu trời.\

"Bất kỳ nỗ lực nào của NATO nhằm tiếp cận biên giới Nga đều có nguy cơ gặp phải một hệ thống phức tạp các hạn chế về tiếp cận và cơ động – chính là thế trận A2/AD mà các nhà phân tích quân sự đang bàn luận rất nhiều hiện nay", tờ NI nói rõ.

Tác giả của bài báo cho biết thêm rằng một số chuyên gia chỉ trích thuật ngữ A2/AD, cho rằng nó quá sơ lược và đơn giản hóa thực tế. Tuy nhiên những "vòng tròn đỏ trên bản đồ" này không phải là một sự trừu tượng.

"Đây thực sự là một 'bãi mìn trên không', trong trường hợp xảy ra xung đột, NATO sẽ phải rất khó khăn để dọn sạch hoặc phải đi đường vòng, làm mất đi tính linh hoạt trong tác chiến", bài báo nhấn mạnh điều này.

Hệ thống phòng không Nga thực sự đang tạo ra một "bãi mìn trên không".

Cần lưu ý rằng phương Tây gần đây đã bày tỏ sự không hài lòng về hiệu quả của hệ thống phòng không Nga, được ghi nhận trong bối cảnh xung đột ở Ukraine leo thang.

Các ấn phẩm phương Tây nhận định rằng hệ thống phòng không do Nga xây dựng trên thực tế đã vô hiệu hóa nỗ lực của Kyiv trong việc sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng các quan chức NATO nghiên cứu chiến sự Ukraine đã dựa vào chính những vũ khí này để gây thiệt hại cho các doanh nghiệp quốc phòng của Nga và các tuyến đường liên lạc hậu cần được Quân đội Nga sử dụng.