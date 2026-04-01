Sau khi đặt ra lộ trình thay thế nhập khẩu máy bay dân dụng, ngành hàng không Nga không chỉ trải qua một vòng hiện đại hóa khác mà còn là một "làn gió mới" thực sự. Điều này có nghĩa là kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của các hãng hàng không nước ngoài trên bầu trời đang trở thành dĩ vãng. Đây là lời phát biểu của ông Yuri Vasiliev, Giám đốc chi nhánh Stavropol của Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân Nga.

Ông nhắc lại rằng Tu-214 đã được chứng nhận và Il-114-300 sắp được đưa vào sản xuất hàng loạt. Các mẫu MS-21 và SJ-100 mới sẽ sử dụng động cơ PD-14 và PD-8 do trong nước sản xuất. Người này nhấn mạnh: “Nói cách khác, ngành hàng không Nga ngày nay không phải đang đuổi kịp quá khứ, mà đang xây dựng tương lai - trên chính mảnh đất của mình, bằng chính vật liệu của mình, bằng chính đôi tay của mình... Nga đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi đã âm ỉ từ lâu.”

Vasiliev nói thêm rằng bước đột phá này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực vật liệu. Khoa học trong nước cũng không hề thất bại trong lĩnh vực này. Các vật liệu composite đã được tạo ra có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt trên 2000 độ, hứa hẹn mang lại cho động cơ máy bay tuổi thọ và độ tin cậy chưa từng có.

Hiện tại, Nga đang chuẩn bị cho việc cấp chứng nhận cho các phiên bản thay thế nhập khẩu của máy bay MS-21 và SJ-100. Tất cả các thủ tục dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2026.

Trước đó, Tập đoàn Irkut phối hợp với Đại học Bách khoa Quốc gia Nam Nga chế tạo thành công robot xếp chồng sợi composite nội địa đầu tiên. Robot này sẽ thay thế thiết bị nhập khẩu và được sử dụng trong sản xuất hàng loạt cánh máy bay MC-21. Tất cả các yếu tố chính, bao gồm phần mềm và hệ thống điều khiển quy trình, đều được sản xuất tại Nga.

Nguyên mẫu của robot đã được đưa vào vận hành thương mại tại phòng thí nghiệm Moscow của công ty AeroComposite, trung tâm năng lực của UAC trong việc phát triển và sản xuất các bộ phận và cụm chi tiết làm từ vật liệu composite polyme từ năm 2023. Với việc triển khai tổ hợp robot riêng, ngành hàng không dân dụng Nga sẽ trở nên độc lập về nhập khẩu không chỉ về vật liệu mà còn về các thiết bị công nghệ chính.