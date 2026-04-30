Nga đã phá vỡ lệnh phong tỏa Cuba của Mỹ bằng chuyến hàng dầu 100.000 tấn như thế nào?

Đòn phá thế phong tỏa và tác động tức thời

Cuối tháng 3/2026, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin cập cảng Cuba với khoảng 100.000 tấn dầu, đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trong quan hệ giữa Moskva và quốc đảo Caribe. Động thái này được phía Nga mô tả là hành động "phá vỡ phong tỏa", trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép kinh tế và quân sự đối với Cuba sau những biến động liên quan đến Venezuela.

Trước đó, Cuba đã rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng. Việc không nhận được nguồn cung dầu khiến hệ thống điện bị ảnh hưởng nặng nề, với thời gian cắt điện lên tới 12-20 giờ mỗi ngày, đồng thời kéo theo thiếu hụt nhiên liệu, lương thực và thuốc men cho khoảng 10 triệu dân.

Việc tàu Nga cập cảng đã nhanh chóng cải thiện tình hình, giúp giảm đáng kể tình trạng mất điện trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lượng dầu này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng hai tuần, cho thấy đây mới chỉ là giải pháp tạm thời thay vì một nguồn cung ổn định lâu dài.

Phía Cuba nhấn mạnh ý nghĩa chính trị của sự kiện, coi đây không chỉ là hỗ trợ năng lượng mà còn là tín hiệu cho thấy nước này không bị cô lập trong bối cảnh áp lực gia tăng.

Tính toán chiến lược và yếu tố quân sự phía sau

Việc tàu dầu Nga có thể tiếp cận Cuba trong bối cảnh bị phong tỏa đặt ra nhiều câu hỏi về cân bằng lực lượng. Một số phân tích cho rằng Moskva đã tận dụng thời điểm Mỹ đang phân tán nguồn lực cho các khu vực khác, làm giảm khả năng tập trung kiểm soát tại Caribe.

Trong quá khứ gần, Hải quân Nga từng triển khai lực lượng tới khu vực này, bao gồm các tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân như Yasen-M và tàu hộ vệ Admiral Gorshkov. Những hoạt động như vậy làm dấy lên khả năng rằng các chuyến vận chuyển chiến lược có thể được bảo vệ gián tiếp hoặc trực tiếp, dù chưa có xác nhận chính thức.

Ở phía đối diện, các tàu khu trục như Arleigh Burke được cho là đóng vai trò trong việc duy trì sự hiện diện và giám sát khu vực. Tuy nhiên, việc tàu chở dầu Nga vẫn cập cảng cho thấy hiệu quả của các biện pháp kiểm soát có thể chưa đạt mức tuyệt đối.

Diễn biến này phản ánh một thực tế rằng các biện pháp phong tỏa trong môi trường cạnh tranh giữa các cường quốc, có thể bị thách thức bởi các yếu tố địa chính trị và quân sự phức tạp.

Bên cạnh hỗ trợ từ Nga, Cuba cũng đang từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu thông qua phát triển năng lượng tái tạo với sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Trong vài năm gần đây, hàng chục dự án điện mặt trời đã được triển khai, nâng tỷ trọng điện năng từ nguồn này lên hơn 20% vào đầu năm 2026.

Với kế hoạch mở rộng lên hàng chục nhà máy điện mặt trời mới, tổng công suất dự kiến có thể đạt khoảng 2.000 MW, tương đương với năng lực phát điện từ nhiên liệu hóa thạch hiện tại của Cuba. Điều này giúp giảm phần nào tác động của các biến động nguồn cung dầu, đặc biệt trong giờ ban ngày.

Tuy nhiên, năng lượng tái tạo vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của dầu trong vận hành nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và công nghiệp. Vì vậy, các chuyến hàng như của tàu Anatoly Kolodkin vẫn giữ vai trò quan trọng trong ngắn hạn.

Sự kiện này cho thấy xung đột địa chính trị không chỉ diễn ra trên phương diện quân sự, mà còn thể hiện rõ trong lĩnh vực năng lượng và chuỗi cung ứng. Khi các quốc gia tìm cách duy trì ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau, những động thái như vậy có thể tiếp tục định hình môi trường chiến lược tại khu vực Caribe và rộng hơn.