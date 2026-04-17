Nga đã nắm danh sách các công ty EU sản xuất UAV cho Ukraine, tuyên bố: Mục tiêu quân sự tiềm năng

Minh Khôi |

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các nhà sản xuất châu Âu bị cáo buộc sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine.

Mục tiêu quân sự tiềm năng

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các liên doanh như vậy đã khiến leo thang xung đột.

Bộ này cũng cho biết sự hợp tác như vậy có nguy cơ "ngày càng kéo các nước châu Âu vào chiến tranh", trong khi một quan chức Nga gọi các nhà sản xuất này là mục tiêu quân sự tiềm năng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào cuối tháng 3, lãnh đạo một số nước EU đã quyết định tăng cường sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine để sử dụng trong các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi coi quyết định này là một bước đi có chủ ý dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ tình hình quân sự và chính trị trên toàn lục địa châu Âu và sự biến đổi âm thầm của các quốc gia này thành hậu phương chiến lược của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Nga đã nắm danh sách các công ty EU sản xuất UAV cho Ukraine, tuyên bố: Mục tiêu quân sự tiềm năng - Ảnh 1.

Đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công chống lại Nga bằng máy bay không người lái sản xuất tại châu Âu có thể dẫn đến "những hậu quả khó lường".

Danh sách được công bố bao gồm 11 chi nhánh của các công ty Ukraine bị cáo buộc sản xuất máy bay không người lái và linh kiện, trong đó có các địa điểm ở Vương quốc Anh, Đan Mạch, Đức và Latvia.

Trong số các doanh nghiệp nước ngoài bị cáo buộc sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine, tọa độ của 10 công ty ở Đức, Tây Ban Nha và Ý đã được liệt kê.

Nga đã nắm danh sách các công ty EU sản xuất UAV cho Ukraine, tuyên bố: Mục tiêu quân sự tiềm năng - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết thông tin này "nên được coi là danh sách các mục tiêu tiềm năng của Lực lượng vũ trang Nga."

"Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nên được hiểu theo nghĩa đen: việc công bố các địa điểm sản xuất máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác ở châu Âu là một danh sách các mục tiêu tiềm năng hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga", ông Medvedev viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Các nước châu Âu đã cung cấp cho Kiev viện trợ tài chính và quân sự rộng rãi, cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine các hệ thống vũ khí và đạn dược.

Tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký các thỏa thuận với Đức và Na Uy về việc sản xuất máy bay không người lái chung. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng bày tỏ sự quan tâm đến sự hợp tác như vậy.

Nga điều 700 tên lửa và UAV tấn công Ukraine

Tại Kiev, còi báo động không kích đã đánh thức người dân vào khoảng 2 giờ 30 sáng giờ địa phương hôm thứ Năm. Ngay sau đó, nhiều tiếng nổ được nghe thấy.

Cuộc tấn công của Nga hôm thứ Năm với hơn 700 máy bay không người lái và tên lửa trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, mà các quan chức địa phương cho biết là vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong nhiều tháng.

Tại Nga, Moscow cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công diễn ra sau một lệnh ngừng bắn ngắn ngủi trong dịp Lễ Phục Sinh cuối tuần trước, với việc cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm hàng trăm lần.


