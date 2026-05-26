Nga đã chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa RS-28 Sarmat mới nhất trong bao lâu?

Hoàng Vân
|

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đã thông tin về công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa RS-28 Sarmat của Nga.

Nga phóng thành công ICBM RS-28 Sarmat, ngày 12/5/2026.

Ngày 12/5/2026, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat - vũ khí mà các quan chức Nga đã nhiều lần khẳng định sẽ đi vào hoạt động "trong tương lai gần".

Theo phân tích được công bố bởi IISS, công tác chuẩn bị cho vụ phóng này dường như đã bắt đầu không muộn hơn cuối tháng 3/2026, như được thể hiện qua hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động tại địa điểm phóng.

Công tác chuẩn bị cho vụ phóng thử tên lửa RS-28 Sarmat tính đến ngày 10/5/2026.

Bằng chứng cũng cho thấy, Nga đã hoãn phóng ít nhất hai lần đến từ các thông báo NOTAM, hay thông báo đóng cửa không phận liên quan đến các hoạt động thử nghiệm tên lửa này.

Các thông báo này đã được công bố vào ngày 13/4 và một lần nữa cho giai đoạn từ ngày 25 đến ngày 30/4.

Một số dấu hiệu cho thấy quả thực đã có một vụ phóng xảy ra vào ngày 12/5.

Dựa vào hình ảnh vệ tinh ngày 10/5, có thể thấy nhiều thiết bị hạng nặng tập trung xung quanh hầm chứa tên lửa, trong khi hình ảnh ngày 13/5 cho thấy nắp hầm chứa bị mở và mặt đất xung quanh khu vực phóng bị cháy xém.

Hiện tại, dường như Nga đang chuẩn bị đưa Sarmat vào hoạt động chính thức chỉ sau hai lần phóng thử thành công.

Nga tiếp tục giới thiệu Sarmat như một loại vũ khí chiến lược "vô song" khác và tuyên bố tên lửa này có tầm bắn lên tới 35.000km.

Theo Defense Express
