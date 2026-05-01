Nga cung cấp tên lửa không chiến tầm siêu xa R-37M cho đối tác đặc biệt

Ấn Độ đã ký hợp đồng mua một lô lớn tên lửa không đối không R-37M từ Nga với giá trị hơn 1 tỷ USD, thông tin này được đăng tải trên tờ South China Morning Post (SCMP).

Cụ thể, việc mua 300 tên lửa dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 1,2 tỷ USD. Quá trình giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 12 - 18 tháng.

Các tên lửa này được thiết kế cho máy bay chiến đấu Su-30MKI, cùng với tiêm kích Rafale của Pháp, tạo thành xương sống lực lượng không quân chiến đấu Ấn Độ.

Thương vụ trên được ký kết trong bối cảnh có thông tin cho rằng thỏa thuận mua 114 máy bay Rafale có thể bị hủy bỏ do Paris từ chối cung cấp quyền truy cập vào các hệ thống điện tử quan trọng bên trong.

Việc tiếp cận như vậy sẽ cho phép Ấn Độ tích hợp tên lửa Astra Mk 1 của riêng mình, vốn đã được thử nghiệm trên tiêm kích Su-30MKI. Nếu thỏa thuận thất bại, điều này cũng có thể làm giảm việc mua thêm tên lửa của Pháp.

Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt gói mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự khổng lồ trị giá khoảng 25 tỷ USD trong bối cảnh nước này đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang sau cuộc xung đột với Pakistan và giữa lúc căng thẳng leo thang với Trung Quốc.

Gói trang thiết bị nói trên sẽ phân bổ cho tất cả các binh chủng của quân đội. Đặc biệt, Không quân Ấn Độ sẽ nhận thêm các hệ thống tên lửa phòng không S-400, máy bay vận tải tầm trung và máy bay không người lái tấn công.

Ngoài ra bản kế hoạch còn bao gồm hợp tác sửa chữa lớn và hiện đại hóa động cơ của các máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37M.

Về R-37M, đây là một tên lửa không đối không tầm xa, theo dữ liệu công khai, nó được xếp vào sản phẩm có tầm bắn xa nhất trong cùng phân khúc.

Đặc điểm chính của tên lửa R-37M bao gồm:

Tầm bắn tối đa - hơn 300 km

Tốc độ bay - lên đến Mach 6

Tốc độ tối đa của mục tiêu bị bắn trúng - lên đến 2.500 km/h

Chiều dài tên lửa - 4,2 m

Đường kính thân - 0,38 m

Trọng lượng phóng - khoảng 600 kg

Trọng lượng đầu đạn - 60 kg

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính giai đoạn đầu với hiệu chỉnh bằng sóng radio được sử dụng ở giai đoạn bay hành trình, cuối cùng đầu dò radar chủ động sẽ kích hoạt ở giai đoạn cuối.