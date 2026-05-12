HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga công bố vũ khí mới, tầm bắn lên tới 1.000 km

Quỳnh Như
|

Nga lần đầu công khai tên lửa hành trình Geran-5 - một loại vũ khí mới với tầm bắn khoảng 1.000 km, tốc độ cao nhờ động cơ phản lực và đã được triển khai trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trước khi xuất hiện chính thức.

Nga đã lần đầu công khai tên lửa hành trình lai Geran-5 (Drone missile - sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái) cùng bệ phóng chuyên dụng dài khoảng 80 mét dành cho hệ thống này. Vũ khí mới được giới thiệu thông qua đoạn phim trình chiếu trong chương trình phát sóng lễ duyệt binh hôm 9/5.

Các đoạn video được cho là ghi hình tại một bãi phóng ở vùng Oryol cho thấy nhiều vụ phóng Geran-5. Một số nguồn tin trước đó cũng cho biết loại tên lửa này có thể được triển khai từ máy bay cường kích Su-25.

Nga lần đầu tiên công bố tên lửa lai Geran-5.

Dù đây là lần đầu xuất hiện công khai tại Nga, Geran-5 được cho là đã được quân đội Nga sử dụng trong các đợt tấn công nhằm vào Ukraine. Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố hình ảnh các mảnh vỡ của loại tên lửa có thiết kế trùng khớp với mẫu xuất hiện tại lễ duyệt binh.

Geran-5 được giới phân tích so sánh với tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine và bom bay V-1 của Đức. Tuy nhiên, theo đánh giá kỹ thuật, đây là mẫu tên lửa hành trình giá rẻ - xu hướng vũ khí đang được nhiều nước phát triển nhằm tối ưu chi phí tấn công tầm xa.

So với FP-5 Flamingo của Ukraine, Geran-5 có kích thước nhỏ hơn và mang đầu đạn khoảng 90 kg, thấp hơn đáng kể so với tải trọng khoảng 1 tấn của mẫu tên lửa Ukraine. Tầm bắn của Geran-5 được cho là khoảng 1.000 km.

Nhờ sử dụng động cơ phản lực, Geran-5 có thể đạt tốc độ khoảng 600 km/h. Các chuyên gia nhận định loại vũ khí này có thể trở thành mối đe dọa đáng kể nếu được sản xuất với số lượng lớn, gây quá tải cho các hệ thống phòng không.

Theo dữ liệu tình báo, Geran-5 có hình dáng tương đồng với máy bay không người lái Karrar của Iran, trong khi nhiều module bên trong được cho là tương tự các dòng Geran khác do công ty Alabuga của Nga sản xuất.

Cố vấn tổng thống Ukraine kiêm cựu Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Oleksandr Kamyshin nhận định, dù có thiết kế bên ngoài tương tự, Geran-5 vẫn tụt hậu đáng kể về hiệu suất khi so với mẫu vũ khí của Ukraine. Ông cho rằng tầm hoạt động và đầu đạn của Geran-5 nhỏ hơn khoảng 10 lần so với FP-5 Flamingo.

Quan chức Ukraine đánh giá Geran-5 có năng lực nằm giữa các dòng tên lửa lai Peklo và Palianytsia do Kiev phát triển.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại