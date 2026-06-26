Nga công bố gói hỗ trợ mới nhằm thực hiện các cam kết xã hội và nâng cấp hạ tầng tại nhiều khu vực.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Chính phủ Nga sẽ phân bổ tổng cộng khoảng 7,8 tỷ ruble cho các vùng lãnh thổ mới nhằm chi trả lương hưu và hỗ trợ lĩnh vực nhà ở, dịch vụ công ích. Thông tin được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin công bố ngày 25/6.

“Chúng tôi sẽ phân bổ thêm khoảng 6,5 tỷ ruble để thực hiện kịp thời các nghĩa vụ xã hội đối với người dân trong quý III năm nay. Đồng thời, để nâng cao độ tin cậy của hệ thống nhà ở và dịch vụ công ích tại các vùng lãnh thổ mới của Nga, chúng tôi sẽ cấp gần 1,3 tỷ ruble”, ông Mishustin cho biết.

Thủ tướng Nga nhắc lại Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo đặc biệt chú trọng quá trình hội nhập Donbass và Novorossiya vào không gian pháp lý thống nhất của Nga.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Nga đã duy trì chương trình hỗ trợ toàn diện trong nhiều năm đối với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng), cùng các tỉnh Kherson và Zaporozhye.

Theo ông Mishustin, chỉ riêng giai đoạn 2025-2026, hơn 33 tỷ ruble đã được phân bổ cho các khu vực trên. Khoản tiền này được sử dụng để chi trả các chế độ trợ cấp cho người dân.