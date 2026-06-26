Nga công bố cột mốc mới của Yak-130M sau chuyến bay thử đầu tiên

GD&TĐ - Mẫu máy bay huấn luyện - chiến đấu thế hệ nâng cấp của Nga vừa hoàn thành chuyến bay đầu tiên với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu máy bay Yak-130M đã diễn ra tại Nhà máy Hàng không Irkutsk. Thông tin được Tập đoàn Rostec công bố ngày 25/6.

Máy bay hoạt động trên không khoảng 50 phút ở độ cao tới 2.000m và đạt tốc độ tối đa 600km/h.

Theo Công ty Cổ phần Thống nhất Chế tạo Máy bay (UAC) thuộc Rostec, tổ lái gồm phi công thử nghiệm hạng nhất Alexander Guskov và phi công thử nghiệm danh dự Andrey Voropaev.

Chương trình nâng cấp Yak-130 lên phiên bản "M" nhằm mở rộng năng lực tác chiến của máy bay. Yak-130M được trang bị radar hàng không BRS-130R, hệ thống quang - laser - ảnh nhiệt truyền hình SOLT-130K, hệ thống phòng vệ trên không President-S130 cùng tổ hợp thiết bị liên lạc mới.

Việc tích hợp các hệ thống này cho phép Yak-130M được sử dụng cho cả nhiệm vụ huấn luyện và tác chiến suốt ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Yak-130M trong chuyến bay thử đầu tiên

Phiên bản mới của máy bay có khả năng mang tên lửa không đối không và các loại vũ khí chính xác cao không đối đất sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh và laser.

Rostec nhấn mạnh Yak-130M “không chỉ duy trì toàn bộ khả năng huấn luyện phi công chiến đấu mà còn sở hữu những đặc tính của một máy bay chiến đấu”.

Yak-130M được phát triển trên cơ sở dòng Yak-130 sản xuất hàng loạt trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu - phát triển của UAC. Nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo tại Nhà máy Hàng không Irkutsk.

Trước đó, ngày 6/4, Giám đốc điều hành Công ty Yakovlev (thuộc UAC và Rostec) Vasily Prutkovsky cho biết, đến cuối năm nay sẽ có ba máy bay Yak-130M thử nghiệm bay được chuẩn bị cho các chuyến bay đầu tiên.

Theo ông, sau khi hoàn tất giai đoạn sản xuất, các máy bay sẽ bước vào quá trình thử nghiệm bay.

Tháng 11 năm ngoái, máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M hiện đại hóa đã lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ở Dubai (UAE)

Yak-130M trong chuyến bay thử đầu tiên.