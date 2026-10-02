Nga còn lại bao nhiêu máy bay ném bom chiến lược Tu-95?

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga không thường xuyên gặp tai nạn, lần cuối cùng điều này xảy ra cách đây 11 năm.

Mới đây trong quá trình cất cánh từ căn cứ không quân Ukrainka, thuộc vùng Amur của Liên bang Nga, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã bị rơi.

Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn chưa được công bố, nhưng phi hành đoàn cho biết 3 động cơ đã gặp sự cố ngay sau khi cất cánh.

Hoàn cảnh xảy ra vụ việc này hiện vẫn chưa được làm rõ.

Tuy nhiên, chúng ta có thể giả định rằng chiếc Tu-95MS này đang di chuyển từ sân bay Ukrainka đến một căn cứ khác ở khu vực phía Tây và Tây Bắc nước Nga.

Cũng có khả năng chuyến bay Tu-95MS này diễn ra như một phần của các cuộc tập trận và/hoặc hành động mà Nga đã tích cực tiến hành ngoài khơi bờ biển Nhật Bản và Thái Bình Dương trong thời gian gần đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, số phận của cả 7 thành viên phi hành đoàn chiếc Tu-95MS vẫn chưa được biết, nhưng các báo cáo về cái chết của toàn bộ quân nhân trên phi cơ đã bắt đầu xuất hiện.

Ngoài ra, hình ảnh về thi thể của các binh sĩ đã được lan truyền trên mạng, cho thấy họ đã cố gắng thoát khỏi máy bay bằng dù, nhưng dường như không kịp làm điều đó trước khi chiếc Tu-95 rơi.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ném bom Tu-95 của Nga.

Vụ tai nạn đối với máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga lần này rất đáng chú ý vì lần cuối cùng một phi cơ như vậy gặp nạn là cách đây 11 năm, vào năm 2015.

Khi đó trong chuyến bay, 3 động cơ của chiếc Tu-95MS cũng bị hỏng, nhưng phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm, nên 5 trong số 7 thành viên vẫn sống sót.

Nếu chúng ta tìm kiếm các trường hợp máy bay Tu-95 bị rơi khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng, thì lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm 1985, khi một chiếc Tu-95RC bị rơi ở Biển Đông. Nguyên nhân của vụ tai nạn khi đó cũng có khả năng là do sự cố hỏng hóc của một trong các động cơ.

Trong câu chuyện về vụ rơi máy bay Tu-95MS lần này, điều quan trọng là phải xem xét là hiện còn bao nhiêu oanh tạc cơ loại này ở Liên bang Nga, vì việc sản xuất chúng đã ngừng từ lâu và khả năng duy trì phi đội ngày càng giảm sút mỗi năm.

Ví dụ vào cuối tháng 8 năm nay, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra số liệu về 38 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-95MSM đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Sau đó vào ngày 28/8, Cơ quan An ninh Ukraine đã phá hủy một chiếc Tu-95MS tại căn cứ không quân Engels bằng máy bay không người lái tấn công MICH 2000.

Và nếu tính thêm chiếc Tu-95MS bị rơi ngày hôm nay, tổng số oanh tạc cơ loại này trong biên chế Không quân Nga sẽ vào khoảng 36 chiếc.

Trước đó xuất hiện báo cáo Nga rất có khả năng sẽ mất các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, khi tình trạng kỹ thuật của chúng đang xuống cấp nặng nề và còn chịu tổn thất lớn sau chiến dịch Mạng nhện do phía Ukraine tiến hành hồi năm ngoái.