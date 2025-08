Nga có thực sự 'hâm nóng' Su-57 khi Ấn Độ từ chối mua F-35?

Ấn Độ đã từ chối lời đề nghị mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ. Do đó, nhiều khả năng New Delhi sẽ chọn đối thủ duy nhất, đó là Su-57 của Nga.

Kết luận này có thể được rút ra từ một báo cáo của Bloomberg, cho rằng điều này xuất phát từ mong muốn của Ấn Độ trong việc tổ chức sản xuất máy bay nội địa. Và chính trong những điều kiện như vậy, Nga gần đây đã bắt đầu đẩy mạnh quảng bá Su-57 của mình.

Cần lưu ý rằng mặc dù F-35 và các linh kiện của nó đã được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ, nhưng chúng ta đang nói đến các nước NATO và Israel, vốn là đồng minh của Mỹ. Do đó, rõ ràng là các điều kiện của Ấn Độ không thể thực hiện được, ít nhất là do vấn đề an ninh.

Mặt khác, một lượng lớn vũ khí Nga, chẳng hạn như tên lửa Onyx và máy bay chiến đấu Su-30MKI, đã được ngành công nghiệp Ấn Độ sản xuất. Vấn đề nữa phải nói đến là mức độ sẵn sàng chiến đấu của Không quân Ấn Độ khá thấp.

Gần đây, Ấn Độ cũng đã đàm phán thành công việc nội địa hóa máy bay Rafale của Pháp, bất chấp những vấn đề liên quan đến tính năng trong cuộc giao tranh với Pakistan. Theo đó, có thể hiểu rằng nước này sẽ không đơn giản là mua thêm vũ khí.

Ấn Độ có đặt mua Su-57 khi đã loại bỏ phương án F-35?

Về Su-57, Nga không chỉ cam kết triển khai sản xuất nội địa quy mô lớn mà còn chuyển giao công nghệ toàn diện. Hơn nữa, chúng ta thậm chí còn đang nói đến động cơ tầm xa AL-51F1 vẫn còn dang dở.

Tất cả những điều này trông càng "hấp dẫn" hơn khi dự kiến 20 - 30 máy bay đầu tiên sẽ được giao trong vòng 3 - 4 năm tới. Đơn hàng còn lại gồm 70 - 100 chiếc sẽ được hoàn thành vào nửa đầu những năm 2030.

Tất nhiên vẫn còn quá sớm để kết luận rằng Ấn Độ chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của Nga. Thực tế, vấn đề trừng phạt đã gây ra rắc rối trong việc bảo dưỡng Su-30MKI, điều này có thể cản trở thỏa thuận.

Mặt khác đối với Ấn Độ, Su-57 hiện vẫn là lựa chọn thay thế duy nhất cho F-35. Điều này là do các đối thủ cạnh tranh gần nhất đều do Trung Quốc sản xuất, khiến việc mua sắm trở nên bất khả thi vì lý do chính trị.

Tất nhiên, có thể kể đến KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ và KF-21 của Hàn Quốc. Tuy nhiên cả hai máy bay này vẫn đang trong quá trình phát triển, với thời gian giao hàng xuất khẩu khả thi nhất là vào những năm 2030.