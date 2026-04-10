Nga có thể thu 9 tỷ USD tiền dầu chỉ trong tháng 4

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Xung đột tại Trung Đông đang vô tình mang lại lớn với ngành năng lượng Nga, khi doanh thu thuế từ dầu mỏ của nước này trong tháng 4 dự kiến có thể tăng gấp đôi lên mức khoảng 9 tỷ USD, theo tính toán của Reuters.

Động lực chính đến từ việc giá dầu Urals - loại dầu thô xuất khẩu chủ chốt của Nga đã nhảy vọt lên mức trung bình 77 USD/thùng, cao hơn trên 70% so với ngưỡng 59 USD/thùng trong dự toán ngân sách năm nay của Moskva.

Điện Kremlin cho biết nước này đang nhận được số lượng lớn yêu cầu mua năng lượng nhằm bù đắp gián đoạn nguồn cung đi qua eo biển Hormuz. Dù vậy, giới kinh tế nước này cũng cảnh báo áp lực thâm hụt ngân sách quý I vẫn ở mức cao mà doanh thu dầu mỏ chưa thể bù đắp hoàn toàn.

Bộ Tài chính Nga ngày 8/4 cho biết Nga đã ghi nhận thâm hụt ngân sách 4.580 tỷ ruble, tương đương 1,9% tổng sản phẩm quốc nội, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2026.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cũng làm giảm thu nhập và đe dọa cắt giảm sản lượng dầu.

Giới phân tích nhận định, dù giá dầu thế giới tăng cao mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nga, nhưng những rủi ro về cơ sở hạ tầng trong nước đang đặt ra bài toán khó cho nước này. Việc duy trì mức doanh thu cao từ dầu mỏ trong khi vẫn phải đối phó với các thiệt hại về hạ tầng chiến lược sẽ là yếu tố then chốt quyết định đến khả năng tài chính của Nga trong giai đoạn tới.