Nga có đủ tên lửa để gây ra một 'mùa Đông đen tối' cho Ukraine?

GD&TĐ - Khi mùa Thu se lạnh và mùa Đông đến gần, tính linh hoạt trong các cuộc tấn công phối hợp đang trở thành yếu tố then chốt đối với Nga.

Các nhà phân tích từ trang Military Chronicle đã chỉ ra thực tế này. Họ lưu ý kinh nghiệm từ việc phong tỏa hải quân đối với hàng xuất khẩu của Ukraine và các cuộc tấn công vào hệ thống hậu cần ven biển đã cho thấy ưu tiên mới.

Bộ chỉ huy Nga đã chuyển sang phân bổ vũ khí cho các loại mục tiêu cụ thể, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh câu hỏi thường xuyên được đặt ra: Liệu Nga có đủ tên lửa để phá hủy lưới điện của Ukraine hay không?

"Quan điểm cho rằng việc chuyển trọng tâm sang cơ sở hạ tầng giao thông và cảng biển sẽ làm cạn kiệt kho tên lửa và cứu ngành năng lượng trước mùa Đông, chủ yếu dựa trên cơ chế của các cuộc tấn công trong quá khứ, đặc biệt là vào năm 2023, 2024 và 2025, và không tính đến sự xuất hiện của các loại vũ khí mới", các chuyên gia nói rõ.

Họ cho biết thêm, các máy bay không người lái phản lực Geran-4 và Geran-5, cũng như các loại tên lửa hành trình nhỏ gọn như Banderol, được thiết kế không phải để nằm trong kho mà để sản xuất hàng loạt.

Như các nhà phân tích giải thích, việc tích hợp chúng vào hệ thống trinh sát và tấn công mang lại cho Nga mức độ linh hoạt cao: UAV phản lực có thể nhận nhiệm vụ phá hủy các trung tâm phân phối mở, trạm biến áp và các cửa ngõ hậu cần.

Trong khi đó những loại vũ khí hạng nặng (Kh-101, Kalibr, Iskander-M) được dùng để phá hủy một cách đáng tin cậy những cơ sở sản xuất điện trọng điểm (phòng turbine của nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện và trạm biến áp 750kV).

Năng lực tấn công của Nga vượt quá khả năng đánh chặn của Ukraine.

Tóm lại, họ nhấn mạnh việc xem xét lại các cuộc không kích đã dẫn đến việc Nga dường như không còn phải lựa chọn giữa tấn công vào hệ thống hậu cần hay tập kích vào lĩnh vực năng lượng.

"Việc có sẵn một loạt vũ khí giá rẻ với khả năng mở rộng quy mô (mỗi loại đều có độ chính xác cao) cho phép tiến hành cả hai chiến dịch song song: Làm tê liệt hệ thống hậu cần biên giới và ven biển bằng máy bay không người lái phản lực, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng việc tập kích vào lưới điện để chuẩn bị cho mùa Đông", các chuyên gia kết luận.