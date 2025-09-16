Nga chuyển giao công nghệ đặc biệt, có thể cứu sống rất nhiều người Việt Nam: Một cái tên được nhắc đến

Thử tài kiến thức với 5 câu hỏi siêu vui để khám phá những điểm nhấn công nghệ trong sự kiện hợp tác y tế Việt - Nga! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Hỏi 1: Hợp tác Việt - Nga tập trung chuyển giao công nghệ gì để điều trị ung thư?
Hỏi 2: Một trong những mục tiêu chính của việc chuyển giao công nghệ là gì?
Hỏi 3: Công ty nào ký kết với VNVC để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học thế hệ mới?
Hỏi 4: Hợp tác đặc biệt chú trọng chuyển giao những loại công nghệ nào từ Liên bang Nga?
Hỏi 5: Vai trò của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong hợp tác này là gì?