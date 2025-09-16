HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga chuyển giao công nghệ đặc biệt, có thể cứu sống rất nhiều người Việt Nam: Một cái tên được nhắc đến

Minh Anh |

Các thỏa thuận sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực.

Thử tài kiến thức với 5 câu hỏi siêu vui để khám phá những điểm nhấn công nghệ trong sự kiện hợp tác y tế Việt - Nga! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ


Hỏi 1: Hợp tác Việt - Nga tập trung chuyển giao công nghệ gì để điều trị ung thư?


Hỏi 2: Một trong những mục tiêu chính của việc chuyển giao công nghệ là gì?


Hỏi 3: Công ty nào ký kết với VNVC để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học thế hệ mới?


Hỏi 4: Hợp tác đặc biệt chú trọng chuyển giao những loại công nghệ nào từ Liên bang Nga?


Hỏi 5: Vai trò của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong hợp tác này là gì?

Tags

Nga

ung thư

Vaccine

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại