Nga chuyển giao công nghệ đặc biệt, có thể cứu sống rất nhiều người Việt Nam: Một cái tên được nhắc đến

Thử tài kiến thức với 5 câu hỏi siêu vui để khám phá những điểm nhấn công nghệ trong sự kiện hợp tác y tế Việt - Nga! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Hỏi 1: Hợp tác Việt - Nga tập trung chuyển giao công nghệ gì để điều trị ung thư? A. Công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến Đúng Đáp án: A. Công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến

Giải thích: Hai bên sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến, giúp Việt Nam tự chủ trong điều trị ung thư!

B. Công nghệ sản xuất thiết bị y tế Sai Hợp tác không đề cập đến sản xuất thiết bị y tế!

C. Công nghệ trí tuệ nhân tạo Sai AI rất hiện đại, nhưng không phải trọng tâm của hợp tác này!

Hỏi 2: Một trong những mục tiêu chính của việc chuyển giao công nghệ là gì? A. Giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh Đúng Đáp án: A. Giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh

Giải thích: Chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam tự chủ sản xuất thuốc và vaccine, từ đó giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh!

B. Tăng cường xuất khẩu thuốc Sai Mục tiêu chính không phải xuất khẩu mà là phục vụ trong nước!

C. Phát triển công nghệ AI y học Sai Hợp tác không đề cập đến AI y học!

Hỏi 3: Công ty nào ký kết với VNVC để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học thế hệ mới? A. Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Sai RDIF liên quan đến thỏa thuận trước, không phải công ty ký kết trực tiếp!

B. Công ty dược phẩm Medsintez Đúng Đáp án: B. Công ty dược phẩm Medsintez

Giải thích: Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC ký kết với Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học thế hệ mới!

C. Trung tâm Nghiên cứu y học Quốc gia về xạ trị Sai Trung tâm này hợp tác nghiên cứu, không phải ký về sản xuất vaccine!

Hỏi 4: Hợp tác đặc biệt chú trọng chuyển giao những loại công nghệ nào từ Liên bang Nga? A. Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng Sai Hợp tác không đề cập đến thực phẩm chức năng!

B. Công nghệ lõi và các phát minh về vaccine, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư Đúng Đáp án: B. Công nghệ lõi và các phát minh về vaccine, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư

Giải thích: Hợp tác đặc biệt chú trọng chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vaccine, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga!

C. Công nghệ sản xuất thiết bị chụp X-quang Sai Không có thông tin về thiết bị chụp X-quang trong hợp tác này!