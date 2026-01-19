Ông Dmitry Bakanov - Tổng Giám đốc Roscosmos.

Starlink cung cấp internet tốc độ cao thông qua mạng lưới vệ tinh lớn nhất thế giới, với hơn 9.000 vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Dịch vụ này bắt đầu được triển khai vào năm 2020, và theo công ty, đã phát triển lên hơn 9 triệu người dùng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, dịch vụ này hiện chưa được cung cấp chính thức tại Nga.

Hôm 17/1, ông Dmitry Bakanov, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nhà nước Nga Roscosmos, đã cho các nhà báo xem một thiết bị đầu cuối do Nga thiết kế để truy cập internet băng thông rộng qua vệ tinh, nói rằng, nó sẽ cho phép người dùng ở bất cứ đâu trên toàn cầu đều có thể kết nối.

Tổng Giám đốc cơ quan vũ trụ quốc gia cho biết thêm rằng, việc sản xuất hàng loạt thiết bị sẽ bắt đầu trước cuối năm nay.

"Một chòm sao vệ tinh gồm hơn 300 vệ tinh trên quỹ đạo sẽ đảm bảo hệ thống 'Rassvet' (Bình minh) của Nga được triển khai đầy đủ và đi vào hoạt động vào năm tới.

Việc cung cấp kết nối đến tất cả các vùng lãnh thổ chưa được phủ sóng bởi mạng lưới thông tin liên lạc mặt đất là rất quan trọng”, ông Bakanov nhấn mạnh.

Vào tháng 11/2025, người đứng đầu Ủy ban chính sách thông tin của Quốc hội Nga, Sergey Boyarsky, đã nói rằng, chòm sao vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp sẽ là câu trả lời của Moscow đối với hệ thống Starlink của Mỹ.

Ông Boyarsky cho biết, dự án do công ty hàng không vũ trụ Bureau 1440 có trụ sở tại Moscow phát triển sẽ cho phép tạo ra một “bước nhảy vọt về chất lượng” trong việc cung cấp thông tin liên lạc cho các vùng xa xôi của Nga.

Ông cũng cho biết thêm, chính quyền Nga cũng có kế hoạch cung cấp quyền truy cập vào Rassvet cho các nước đồng minh.

Starlink đã đóng vai trò quan trọng đối với lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, cho phép họ phối hợp các hoạt động, tiến hành giám sát và vận hành hệ thống máy bay không người lái.

Theo chính quyền Kiev, Ukraine đã nhận được hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink kể từ năm 2022.

Năm ngoái, doanh nhân Musk gọi mạng internet vệ tinh của mình là “xương sống của quân đội Ukraine”, tuyên bố rằng, “toàn bộ tiền tuyến của họ sẽ sụp đổ nếu tôi tắt nó đi”.

Các quan chức ở Moscow đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc vũ khí hóa công nghệ này, trong khi quân đội Nga đã phát triển các phương tiện tác chiến điện tử hiệu quả để gây nhiễu tín hiệu Starlink.