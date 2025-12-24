Nga chiếm thị trấn che chắn vành đai pháo đài bất khả chiến bại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ra lệnh khẩn

Thị trấn Siversk của Ukraine thất thủ diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đề xuất một "vùng kinh tế tự do" phi quân sự hóa ở vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã rút khỏi thị trấn Siversk ở vùng Donetsk sau cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng Nga.

Trong một tuyên bố trên Telegram hôm thứ Ba, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga có "ưu thế đáng kể" về nhân lực và trang thiết bị và đã liên tục gây áp lực lên quân đội Ukraine bằng cách tiến hành các cuộc tấn công nhỏ lẻ trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Quyết định rút quân của Ukraine được đưa ra nhằm "bảo toàn tính mạng của binh sĩ và khả năng chiến đấu của các đơn vị", Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm.

Xe tăng Ukraine đang di chuyển trên một con phố ở thị trấn Siversk bị tàn phá nặng nề. Ảnh: Getty

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng khẳng định Siversk vẫn "nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân đội Ukraine và các đơn vị địch đang bị chặn lại để ngăn chặn bước tiến xa hơn".

Trang tin theo dõi quân sự DeepState của Ukraine đưa tin vào cuối ngày thứ Ba rằng lực lượng Nga đã chiếm đóng Siversk cũng như Hrabovske, một ngôi làng ở vùng Sumy của Ukraine gần biên giới với Nga.

Hôm 11/12, Trung tướng Sergei Medvedev của Nga tuyên bố đã chiếm được Siversk, nơi giao tranh diễn ra ác liệt trong những tháng gần đây, nhưng các quan chức Ukraine đã phủ nhận các báo cáo của Nga vào thời điểm đó.

Quân đội Ukraine cho biết vào thời điểm đó rằng quân đội Nga đang "lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi" để phát động các cuộc tấn công, nhưng phần lớn đều bị "tiêu diệt trên đường tiếp cận".

Trang tin Kyiv Independent cho biết, mặc dù Siversk có quy mô khiêm tốn - dân số trước chiến tranh là 10.000 người, và hiện nay chỉ còn lại vài trăm thường dân - thị trấn này lại rất quan trọng đối với việc phòng thủ phía bắc Donetsk.

Theo Kyiv Independent, thị trấn này đã giúp che chắn cho các khu vực Sloviansk và Kramatorsk được cho là những thành trì chính của "vành đai pháo đài" của Ukraine, mà Nga không thể chiếm được kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Theo hãng tin Reuters, tính đến đầu tháng 12, lực lượng Nga đã chiếm giữ khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea, khu vực mà Moscow sáp nhập năm 2014, toàn bộ vùng Luhansk và hơn 80% Donetsk.

Theo Reuters, lực lượng Nga cũng kiểm soát khoảng 75% các vùng Kherson và Zaporizhia, và một phần nhỏ các vùng Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Mỹ đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm trong đó có một giải pháp đàm phán sẽ công nhận Crimea, Luhansk và Donetsk "trên thực tế thuộc Nga".

Tổng thống Ukraine Zelenskyy mới đây cho biết Washington đang thúc đẩy Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk để thiết lập một "vùng kinh tế tự do" trong khu vực, mà ông nói phía Nga gọi là "vùng phi quân sự".