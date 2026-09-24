Nga chặn đứng lực lượng Ukraine tại tam giác chiến lược giữa 3 vùng

Quân Nga đã chặn đứng cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực tam giác giữa 3 tỉnh Zaporizhzhia-Dnipropetrovsk-Donetsk.

Theo bài viết của “Reporter”, đà tiến công của lực lượng Ukraine tại khu vực giao nhau giữa các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk đã suy giảm đáng kể, trong khi tại một số khu vực, hoạt động tiến quân gần như bị quân Nga chặn đứng hoàn toàn.

Nhận định này được chính nhà phân tích quân sự Ukraine Konstantin Mashovets đưa ra và được Topcor dẫn lại.

Theo chuyên gia Mashovets, lực lượng Nga trên hướng Oleksandrivka về cơ bản đã ổn định được tuyến mặt trận, trong khi Quân đội Ukraine vẫn đang củng cố vị trí ở phía Tây Nam khu định cư Komyshuvakha, nhưng chưa thể tiến về Temyrivka cũng như chiếm được chính Komyshuvakha.

Nhà phân tích Ukraine cho biết, lực lượng Nga đồng thời vẫn duy trì một cứ điểm phòng thủ tại khu vực Novomykolaivka - Kalynivske và từ đây các đơn vị Nga định kỳ tổ chức những đợt phản kích theo hướng Verbove và Stepove.

Ở phía Bắc Novohryhorivka, lực lượng Ukraine hiện vẫn ngăn chặn được các cuộc phản kích của Nga, nhưng ông Mashovets cho rằng sức ép này đang khiến Ukraine gặp thêm khó khăn trong việc tiếp tục tiến về Novomykolaivka và Obratne.

Như vậy, thay vì tiếp tục mở rộng đà tiến công, lực lượng Ukraine đang phải dành một phần đáng kể nguồn lực để giữ những khu vực đã giành được trước đó và ngăn các cuộc phản kích của Nga.

Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng bởi nằm tại điểm tiếp giáp giữa Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Donetsk, nên các hoạt động quân sự tại đây có thể tác động đến thế bố trí lực lượng của cả hai bên trên một khu vực rộng lớn.

Trước đó, hồi giữa tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố chiến dịch tiến công của Ukraine tại khu vực giao nhau giữa các tỉnh này đã đạt được thành công.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Ukraine khi đó đã nhắc nhở nhà lãnh đạo Ukraine về sự lạc quan này. Họ cảnh báo còn quá sớm để đánh giá kết quả cuối cùng, bởi Nga vẫn còn nguồn lực để thay đổi tình hình trên chiến trường.

Theo “Reporter”, tuyên bố mới của chuyên gia Mashovets cho thấy Bộ Chỉ huy Nga đã phần nào đạt được mục tiêu ổn định tình hình tại khu vực này.

Một vấn đề khác được các nhà phân tích đề cập là tình trạng thiếu nhân lực của Quân đội Ukraine, khiến chính quyền Ukraine khó duy trì những chiến dịch tiến công quy mô lớn và phải chủ yếu dựa vào các đợt phản kích cục bộ.

Trong bối cảnh đó, giao tranh tại khu vực giáp ranh Zaporizhzhia-Dnipropetrovsk-Donetsk đang chuyển sang trạng thái giằng co.

Ukraine vẫn duy trì sức ép tại một số điểm, nhưng việc thiếu khả năng tạo đột phá khiến tốc độ tiến quân giảm mạnh, trong khi các cuộc phản kích của Nga tiếp tục gây sức ép lên đội hình Ukraine, chặn đứng đà tiến của họ và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đẩy lùi lực lượng Ukraine về chỗ đứng chân trước đó của họ, thậm chí là có thể đánh chiếm thêm một số khu vực.