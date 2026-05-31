HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga cáo buộc Ukraine tập kích nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Minh Hạnh
|

Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, quân đội Ukraine phủ nhận thông tin này.

- Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu Rosatom - Alexei Likhachev - gọi vụ việc là "cố ý" và cho biết nó đã tạo ra một lỗ trên tường của phòng tua bin.

"Ngày 30/5, một máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã tấn công phòng tua bin của Tổ máy số 6, dẫn đến một vụ nổ", ông Likhachev nói trong một tuyên bố. "Vụ nổ không gây hư hại cho thiết bị, tuy nhiên nó đã tạo ra một lỗ thủng trên tường phòng tua bin".

Quân đội Ukraine bác bỏ thông tin này, khẳng định không tấn công Tổ máy số 6.

"Quân đội Ukraine hoàn toàn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và nhận thức được hậu quả của bất kỳ hành động nào nhắm vào các cơ sở hạt nhân", Kiev cho biết trong một tuyên bố. "Tại khu vực Zaporizhzhia, không có cuộc giao tranh quyết liệt nào diễn ra và không có vũ khí nào được sử dụng".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022. Nhà máy này thỉnh thoảng bị tấn công trong suốt cuộc chiến kéo dài bốn năm, làm dấy lên lo ngại về một tai nạn hạt nhân.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại