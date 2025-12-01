Nga cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin, Kiev phủ nhận

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29/12 cáo buộc Ukraine đã tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod, đồng thời cho biết Moskva đang xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Lavrov, trong hai ngày 28-29/12, Ukraine đã sử dụng 91 thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào khu nhà nơi Tổng thống Nga cư trú tại Novgorod. Ông nói toàn bộ số UAV này đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

Ông Lavrov cảnh báo “những hành động như vậy sẽ không thể không bị đáp trả”, gọi vụ việc là hành vi “khủng bố nhà nước”, đồng thời cho biết Nga đã lựa chọn các mục tiêu cho các đòn tấn công trả đũa.

Ngoại trưởng Nga cho biết vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đang diễn ra. Ông nhấn mạnh Nga sẽ không rời khỏi tiến trình đàm phán, nhưng lập trường của Moskva sẽ được rà soát lại.

Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của Nga, gọi đây là thông tin sai lệch và cho rằng Moskva đang chuẩn bị dư luận cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở Kiev.

Hiện chưa rõ Tổng thống Putin có mặt tại dinh thự ở Novgorod vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không.