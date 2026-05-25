Nga cáo buộc âm mưu khủng bố tàu chở khí đốt bằng thủy lôi NATO

Minh Hạnh
|

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một tàu chở khí đốt từ cảng Antwerp (Bỉ) đến tỉnh Leningrad (Nga) đã bị gắn mìn do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất trên thân tàu.

Theo Ủy ban Điều tra, tàu chở khí gas Arrhenius đã đến cảng Ust-Luga vào ngày 20/5 để tiếp nhiên liệu, với điểm đến cuối cùng là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi kiểm tra con tàu, các thợ lặn đã phát hiện "mìn từ tính hải quân sản xuất tại một quốc gia NATO" gắn trên thân tàu.

Các thiết bị nổ sau đó đã bị vô hiệu hóa bởi các sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, phối hợp với các binh sĩ từ Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tàu Arrhenius.

(Nguồn: RT)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO về việc máy bay không người lái của Ukraine sử dụng không phận các nước Baltic và Phần Lan trong các cuộc tấn công vào vùng tây bắc Nga, bao gồm cả các cảng xuất khẩu dầu ở Leningrad.

Tháng trước, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cảnh báo rằng nếu các quốc gia châu Âu “cố tình cung cấp không phận” cho máy bay không người lái của Ukraine, thì Mátxcơva có quyền tự vệ để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cảnh báo rằng Kiev “không chỉ có ý định sử dụng các hành lang hàng không được các nước Baltic cung cấp”, mà còn tìm cách trực tiếp “phóng máy bay không người lái từ lãnh thổ của các nước này” vào Nga.

