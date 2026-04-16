Nga cảnh báo về chiến dịch tấn công trên bộ của Mỹ và Israel vào Iran

Tàu tấn công đổ bộ USS Boxer của Hải quân Mỹ.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào ngày 10/4, đã không đạt được bước đột phá nào.

Các quan chức Iran đổ lỗi cho sự thất bại của các cuộc đàm phán là do “những yêu cầu phi thực tế” từ phía Mỹ, nhưng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra tại cùng địa điểm “trong hai ngày tới”.

Ngày 14/4, Hội đồng An ninh Nga cảnh báo, “Mỹ và Israel có thể sử dụng các cuộc đàm phán hòa bình để chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ chống lại Iran”.

Cơ quan chủ chốt do Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu cho biết, đánh giá này dựa trên thực tế là, “Lầu Năm Góc tiếp tục củng cố nhóm các nước trong khu vực” ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Vụ tấn công của Mỹ - Israel vào Iran ngày 28/2 diễn ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và các vấn đề an ninh khu vực rộng lớn hơn.

Tháng 6 năm ngoái, Israel cũng đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo trong lúc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra, gây ra cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

"Nếu các cuộc đàm phán không đạt được mục tiêu đề ra, xung đột có thể leo thang dữ dội hơn sau hai tuần", thông báo của Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ra tín hiệu, ông không có ý định kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 22/4.

“Cuộc xung đột có thể kết thúc theo bất kỳ cách nào, nhưng tôi nghĩ một thỏa thuận sẽ tốt hơn vì khi đó Iran có thể tái thiết", ông Trump nói với ABC News.

Iran cho biết, họ đang tìm kiếm một giải pháp chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột, chứ không phải là gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, với một thỏa thuận cuối cùng bao gồm các đảm bảo chống lại các cuộc tấn công tiếp theo, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và khả năng tiếp tục làm giàu uranium cho mục đích hòa bình.

Theo đánh giá của Hội đồng An ninh Nga, Iran “vẫn sở hữu một kho vũ khí đáng kể”, có thể dùng để chống lại các động thái gây hấn tiếp theo của Mỹ và Israel.

Theo Hội đồng An ninh Nga, giới lãnh đạo dân sự và quân sự của Iran vẫn ổn định, và xã hội Iran đang đoàn kết xung quanh Chính phủ của nước này, kể từ cuộc tấn công của Mỹ và Israel cách đây một tháng rưỡi.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đứng đầu phái đoàn Iran tại các cuộc đàm phán ở Islamabad, trước đó cảnh báo, Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra từ quân đội Mỹ, và sẽ "dội bom trả đũa mạnh mẽ".

Iran cũng cảnh báo, họ sẽ trả đũa bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia vùng Vịnh nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ.