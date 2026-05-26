Nga cảnh báo tất cả công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô của Ukraine

Binh sĩ Nga bên bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M.

“Vụ tấn công đẫm máu của Ukraine vào ký túc xá sinh viên của trường học ở thị trấn Starobelsk hôm 22/5 là một minh chứng nữa cho "bản chất phát xít và khủng bố" của chế độ Ukraine, vốn cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân và không ngần ngại sát hại trẻ em một cách dã man.

Đây là giọt nước tràn ly. Trong hoàn cảnh này, Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine ở Kiev, bao gồm cả các địa điểm thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị sử dụng UAV”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm 25/5.

Chiến dịch này cũng sẽ ảnh hưởng đến “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy”, lưu ý các mục tiêu đã được chỉ định nằm rải rác khắp Kiev.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine ngay lập tức.

Bộ này cũng cảnh báo cư dân thành phố tránh xa “các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền ông Zelensky”.

Thông báo này được đưa ra đúng một ngày sau cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào Kiev, xuất phát từ vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào trường học ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Cuộc tấn công UAV của Ukraine đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, chủ yếu là các nữ sinh tuổi vị thành niên và hàng chục người khác bị thương.