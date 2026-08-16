Nga cảnh báo diễn biến nguy hiểm nếu Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ chuyển vũ khí cho Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, kế hoạch chuyển giao tên lửa và các loại vũ khí khác do Mỹ sản xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Ukraine sẽ "chắc chắn làm xói mòn lòng tin lẫn nhau" giữa Mátxcơva với Washington và Ankara.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội vào đầu tháng này về việc sẵn sàng cấp phép tái xuất vũ khí từ kho dự trữ của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ukraine. Theo các báo cáo, gói vũ khí bao gồm 70 tên lửa đạn đạo chiến thuật M39 ATACMS, 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270, hơn 2.500 quả rocket M26 mang đầu đạn chùm và 47.000 quả đạn pháo chùm cỡ nòng 203mm. Tổng giá trị của các đợt chuyển giao đề xuất ước tính vào khoảng 280 triệu USD.

Do các loại vũ khí này được sản xuất tại Mỹ, việc tái xuất chúng từ kho dự trữ của Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi phải có sự cho phép từ Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ đã trình các tài liệu liên quan lên Quốc hội vào ngày 6/8. Theo luật pháp Mỹ, Quốc hội có 15 ngày theo lịch để xem xét đề xuất chuyển giao này.

Bình luận về thông tin trên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Zakharova lưu ý, rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần khẳng định Ankara sẽ tránh chuyển giao các loại vũ khí “có khả năng gây sát thương” cho Kiev.

“Việc vừa sử dụng những lời lẽ kêu gọi hòa bình, vừa cung cấp vũ khí cho Ukraine chắc chắn sẽ làm xói mòn lòng tin lẫn nhau”, bà Zakharova nói.

Theo nữ phát ngôn viên, các tình tiết xoay quanh kế hoạch chuyển giao này vẫn "cực kỳ mâu thuẫn”. Bà cho biết hiện chưa rõ ai là bên khởi xướng việc tái xuất khẩu, cũng như cách thức và thời điểm số đạn dược này sẽ đến tay Ukraine.

Bà Zakharova cũng đặt câu hỏi, vì sao Washington và Ankara lại quyết định mở ra một "chiếc hộp Pandora" khác, trong khi cả hai nước đều khẳng định mình đóng vai trò đặc biệt trong các nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine. "Vấn đề không chỉ nằm ở các cuộc tấn công mà Kiev đang muốn gia tăng, mà còn ở những tổn hại nghiêm trọng đối với quan hệ song phương của chúng tôi với Washington và Ankara”, bà Zakharova nói.

Mátxcơva đã nhiều lần lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cho rằng hành động này kéo dài xung đột và biến Mỹ cùng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tháng trước tuyên bố, rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí, cử cố vấn quân sự và chia sẻ thông tin tình báo vệ tinh cho Kiev đồng nghĩa với việc "tham gia trực tiếp" vào cuộc chiến chống lại Nga.