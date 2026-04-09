Nga cân nhắc hủy bỏ cuộc duyệt binh ngày 9/5 do vấn đề tên lửa Ukraine

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Oleksiy Zhuravlev tuyên bố Lực lượng vũ trang Ukraine đã có ý định phóng máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình nhằm làm gián đoạn cuộc duyệt binh.

Ông Zhuravlev nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện như thường lệ vào ngày 9/5 sẽ là một "việc làm đặc biệt nguy hiểm".

"Chắc chắn họ sẽ cố gắng làm điều gì đó trong năm nay", ông Zhuravlev nhấn mạnh và nói thêm rằng thư mời tham dự cuộc duyệt binh ở Nga vẫn chưa được gửi đi.

Ngày 5/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov đã bác bỏ tin đồn về việc hủy bỏ cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5, đồng thời cho biết danh sách đầy đủ khách mời sẽ được công bố sau khi có xác nhận về sự tham gia của họ.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine.

Chuyên gia quân sự người Nga với biệt danh Fighterbomber (tên thật Ilya Tumanov), chuyên về hàng không cho biết sẽ không có máy bay nào trình diễn trong cuộc duyệt binh, và phần diễu hành trên mặt đất sẽ được thay đổi vì lý do an toàn.

Ông Ilya Tumanov nói thêm, một cuộc huấn luyện theo hình thức kín dự kiến sẽ diễn ra tại thao trường nhưng đã bị hủy bỏ. Các binh sĩ được thông báo họ sẽ trở về vị trí đóng quân thường trực "cho đến khi có chỉ thị đặc biệt".

Nhà phân tích lưu ý rằng lý do dẫn đến việc hủy bỏ là do các tên lửa tầm xa của Ukraine, nhưng không nêu rõ đó là loại nào.

"Hãy tưởng tượng: "diễu hành, xếp hàng, thu gọn" - và rồi một lời đe dọa tên lửa được đưa ra. Điều gì sẽ xảy ra ở quảng trường và xung quanh đó? Đây sẽ là một cú sốc lớn về mặt truyền thông, ngay cả khi không có gì trúng đích", ông Tumanov lý giải.

Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Nga năm 2022.

Khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, các cuộc duyệt binh ở Nga đã bị giảm đáng kể về quy mô. Năm 2022, số lượng trang thiết bị ít hơn (so với năm 2021), và lực lượng không quân bị giải tán.

Năm 2023, số lượng quân nhân giảm khoảng 25%, xe tăng biến mất (ngoại trừ 3 chiếc T-34 từ Thế chiến II) và không quân lại bị loại bỏ. Năm 2024, máy bay quay trở lại, nhưng chỉ có 15 chiếc.

Cuộc duyệt binh kỷ niệm năm 2025 lớn hơn, nhưng kém hơn so với trước chiến tranh (năm 2021) về số lượng người và trang thiết bị - vẫn chỉ có 15 máy bay.

Có lẽ Điện Kremlin lo ngại việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa đạn đạo FP-9 thế hệ mới, hoặc tên lửa hành trình phương Tây do các đối tác của Ukraine cung cấp.