Nga cần 2 năm, Tây Ban Nha 5 năm, còn đây là thời gian Việt Nam cần để hoàn thành công trình gần 1.400 tỷ đồng diện tích 31.600m2, sử dụng trong 100 năm

Công trình tại TP.HCM được thiết kế với thời hạn sử dụng lên tới 100 năm.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ tại TP.HCM được hoàn thành thi công sau khoảng 2 năm, với tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ đồng, tổng diện tích sàn hơn 31.600 m² và thời hạn sử dụng theo thiết kế 100 năm. Công trình có khán phòng chính 2.000 chỗ, sân khấu ba tầng cùng nhiều hệ thống kỹ thuật phục vụ các loại hình biểu diễn khác nhau.

Việt Nam mất khoảng 2 năm thi công rạp xiếc gần 1.400 tỷ đồng

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ nằm trên đường Lữ Gia, trong quần thể thể thao - văn hóa Phú Thọ, TP.HCM. Dự án được phê duyệt năm 2019, khởi công ngày 25/4/2023, cất nóc ngày 6/9/2024 và hoàn thành thi công vào tháng 4/2025. Tính từ thời điểm khởi công đến khi hoàn thành thi công, công trình mất khoảng 2 năm. Rạp chính thức khánh thành ngày 19/8/2025.

Ảnh: Facebook Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ

Theo thông tin từ đơn vị quản lý dự án, công trình có tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, diện tích khu đất 10.000 m² và tổng diện tích sàn xây dựng 31.668,7 m². Tòa nhà gồm hai tầng hầm, khối rạp xiếc và biểu diễn đa năng 12 tầng nổi, cùng các hạng mục hành chính, dịch vụ và nhà hàng.

Điểm đáng chú ý là thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình lên tới 100 năm. Đây là một trong những dự án đầu tư hạ tầng văn hóa quy mô lớn của TP.HCM, được định hướng phục vụ biểu diễn xiếc, đào tạo nghệ thuật, hội nghị và các sự kiện văn hóa.

Ảnh: Facebook Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ

Trên thế giới, tại Moscow, Nga, Rạp xiếc Nikulin trên đại lộ Tsvetnoy được xây dựng lại sau khi tòa nhà cũ tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng vào tháng 8/1985. Công trình mới được khởi công xây dựng vào tháng 10/1987 và mở cửa trở lại ngày 29/9/1989, tức khoảng 2 năm. Sau quá trình xây dựng lại, rạp được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại hơn, bổ sung các phòng chức năng và khu vực phục vụ động vật. Công trình hiện có sức chứa hơn 2.000 khán giả.

Rạp xiếc Nikulin (Nga)

Tại Madrid, Tây Ban Nha, Teatro Circo Price cũng là một rạp xiếc có khán phòng chính với sức chứa khoảng 1.700 khán giả. Nơi đây bắt đầu xây dựng năm 2002 và chính thức khánh thành năm 2007. Công trình được cải tạo, phát triển từ khu nhà máy bánh quy cũ thành một tổ hợp biểu diễn gồm khán phòng xiếc hình tròn, khu triển lãm, khu hậu trường, văn phòng và các không gian kỹ thuật.

Như vậy, xét theo mốc xây dựng được công bố, Rạp xiếc Phú Thọ có thời gian thi công khoảng 2 năm, tương đương thời gian xây dựng lại Rạp xiếc Nikulin tại Moscow và ngắn hơn khoảng thời gian 5 năm của Teatro Circo Price tại Madrid.

Tuy nhiên, các công trình có sự khác biệt về kết cấu và phạm vi xây dựng. Nikulin là dự án xây dựng lại trên địa điểm cũ, trong khi Teatro Circo Price được phát triển từ một công trình công nghiệp cũ.

Công trình sắp tổ chức sự kiện đặc biệt

Theo định hướng của đơn vị quản lý, công trình không chỉ dành riêng cho nghệ thuật xiếc mà còn có thể tổ chức các chương trình âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật khác. Concert Circus of Friends của Hà Anh Tuấn dự kiến diễn ra tại đây ngày 17/12/2026, với quy mô khoảng 2.000 khán giả, là một ví dụ cho khả năng khai thác không gian biểu diễn đa năng của rạp.

Điểm nhấn của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là khán phòng chính 2.000 chỗ, chiều cao khoảng 24 m và hệ thống sân khấu đáp ứng những kỹ thuật biểu diễn phức hợp. Công trình còn có một khán phòng kết hợp phòng tập 300 chỗ, khu triển lãm - hội nghị, khu nhà ăn và bếp công suất lớn cùng sân thượng đa chức năng.

Sân khấu chính được thiết kế với ba tầng, một số hàng ghế có thể gấp gọn để thay đổi không gian biểu diễn. Mặt sàn được tính toán để phục vụ những tiết mục xiếc có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, bao gồm các tiết mục sử dụng động vật lớn. Hệ thống sân khấu nước có thể nâng lên, hạ xuống nhờ cơ cấu vận hành tự động, tạo điều kiện dàn dựng các chương trình kết hợp nhiều loại hình trình diễn.

Với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, hơn 31.600 m² diện tích sàn và thời hạn sử dụng theo thiết kế 100 năm, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được xây dựng để phục vụ nhu cầu văn hóa, nghệ thuật trong dài hạn. Hiệu quả của khoản đầu tư sẽ còn phụ thuộc vào chương trình biểu diễn, tần suất khai thác và khả năng thu hút khán giả trong những năm tới.