Nga cam kết hỗ trợ năng lượng cho Trung Quốc

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Ngoại trưởng Nga và là một phần trong chuỗi các hoạt động ngoại giao quan trọng tại Bắc Kinh vào tuần này của ông Lavrov. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang nỗ lực tìm cách vượt qua những hậu quả kinh tế của cuộc chiến ở Trung Đông.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha, Việt Nam và UAE trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga là tâm điểm chú ý trong tuần này bởi Moscow là quốc gia cung cấp năng lượng hàng đầu cho Bắc Kinh.

Khi việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn do chiến tranh Iran, Trung Quốc đã chứng kiến giá xăng, nhựa và phân bón trong nước tăng vọt, đe dọa sự ổn định của ngành công nghiệp nước này.

Trong cuộc gặp với ông Lavrov, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi Trung Quốc và Nga "phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý gần gũi và bổ sung lẫn nhau, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác toàn diện và nâng cao khả năng phục hồi phát triển của mỗi bên".

"Cả Nga và Trung Quốc nên duy trì trọng tâm chiến lược, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển" - Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu, theo thông cáo báo chí của truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/4/2026 (Ảnh: AP)

Về phần mình, ông Lavrov nói với ông Tập Cận Bình rằng quan hệ Trung Quốc - Nga đóng vai trò ổn định trong các vấn đề thế giới vào thời điểm toàn cầu đang hỗn loạn và bất ổn.

Sau cuộc gặp , Ngoại trưởng Nga cho biết trong một cuộc họp báo rằng Moscow sẵn sàng tăng cường cung cấp năng lượng cho Trung Quốc.

"Nga chắc chắn có thể lấp đầy khoảng trống năng lượng đang xuất hiện ở Trung Quốc và các quốc gia khác quan tâm đến việc hợp tác với Moscow trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi" - ông Lavrov nói.

Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Lavrov cũng đặt nền tảng cho một hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Lavrov xác nhận rằng hai nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp trong nửa đầu năm nay.

Cuộc thảo luận diễn ra sau một ngày sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - trong đó bao gồm việc trao đổi sâu rộng về các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào năm 2022.