Nga cam kết hỗ trợ Cuba giữa lúc hòn đảo này bị Mỹ cấm vận

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Cuối tháng 3/2026, Nga đã cung cấp 100.000 tấn dầu thô cho Cuba - đất nước đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện nghiêm trọng kể từ cuối năm ngoái, khi Mỹ bắt đầu leo thang lệnh cấm vận thương mại, kéo dài hàng thập kỷ thành một cuộc phong tỏa dầu mỏ toàn diện.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev mới đây cho biết, tàu chở dầu thứ hai đang trên đường hướng đến Cuba.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bạn Cuba của chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 24/4.

Cuba đã phải đối mặt với tình trạng mất điện trên toàn quốc và thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong những tháng gần đây, kể từ khi Venezuela, từng là nhà cung cấp dầu chính của hòn đảo này, ngừng vận chuyển dầu thô dưới áp lực từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tín hiệu, ông dự định "chiếm lấy Cuba bằng mọi cách", và đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu thô sang hòn đảo này.

Tuy nhiên, cuối tháng 3/2026, sau khi một tàu chở dầu Nga vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ, ông Trump nói rằng, Mỹ không "phản đối việc ai đó chở dầu bằng thuyền" vào đảo, vì "họ cần phải sống sót".

Theo Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel, hòn đảo này phụ thuộc vào nhập khẩu từ 40-60% trong số bảy triệu tấn nhiên liệu hóa thạch cần thiết mỗi năm.

“Cuba đã phải tập trung nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh học do lệnh cấm vận.

Điều này đã gây ra tác động to lớn đến hệ thống y tế, giáo dục, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng dân sự như phân phối nước”, ông Diaz-Canel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Breno Altman tại Havana hôm 22/4.

Nhà lãnh đạo Cuba xác nhận các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, nhưng nhấn mạnh, Cuba sẽ bác bỏ bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến “hệ thống chính trị” của nước này.