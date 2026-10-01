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Nga: Các doanh nghiệp EU muốn nối lại quan hệ thương mại với Moscow

Hoàng Vân
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Phái đoàn thương mại và ngoại giao Nga tại EU cho biết, các công ty châu Âu đang rất quan tâm đến việc nối lại quan hệ kinh doanh với Moscow.

- Ảnh 1.

Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

"Bất chấp áp lực trừng phạt và chính sách bài Nga công khai của EU, chúng tôi nhận thấy, các công ty châu Âu có thiện chí nối lại quan hệ kinh doanh với Moscow", phái đoàn thương mại và ngoại giao Nga nói với nhật báo Izvestia hôm 30/9.

Phái đoàn đồng thời nhấn mạnh, sự hợp tác như vậy cần phải cùng có lợi, lâu dài, bền vững và không bị ảnh hưởng bởi môi trường chính trị.

Theo báo cáo của phái đoàn Nga, thương mại giữa nước này và EU đã giảm 13,2% trong 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 26,98 tỷ euro, giảm 5,5 lần so với năm 2021.

Báo cáo cũng lưu ý, theo nhiều ước tính khác nhau, tổng thiệt hại của EU từ các lệnh trừng phạt chống Nga trong giai đoạn 2022-2025 dao động từ 1 đến 1,6 nghìn tỷ euro.

"Những hậu quả tiêu cực chủ yếu ảnh hưởng đến các ngành thâm dụng vốn và hướng xuất khẩu, chẳng hạn như ngành hóa chất, ngành công nghiệp ô tô, ngành chế tạo máy móc và ngành năng lượng", phái đoàn cho biết.

Theo TASS
Tags

EU

Thương Mại

ngành công nghiệp ô tô

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