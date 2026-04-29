HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga bỏ màn trình diễn khí tài trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Minh Hạnh |

TPO - Nga sẽ kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã bằng một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào tháng 5, nhưng sẽ không trưng bày các trang thiết bị quân sự do tình hình chiến sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

(Ảnh: Tass)

Lễ duyệt binh năm nay sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva để kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Lễ duyệt binh sẽ có sự tham gia của “các quân nhân từ các cơ sở giáo dục quốc phòng và các binh chủng của lực lượng vũ trang Nga”.

Tuy nhiên, một số học viện quân sự và đoàn xe khí tài sẽ không tham gia duyệt binh do tình hình tác chiến hiện tại.

"Chương trình phát sóng lễ duyệt binh sẽ chiếu video về các quân nhân thuộc tất cả các binh chủng đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như những người đang làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bao gồm cả những người làm việc tại các sở chỉ huy của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Lực lượng Không quân Vũ trụ và các tàu chiến của Hải quân", trích thông báo.

"Phần trình diễn trên không sẽ có sự tham gia của các đội bay trình diễn trên Quảng trường Đỏ. Máy bay Su-25 sẽ nhuộm bầu trời Mátxcơva bằng khói có màu quốc kỳ Nga vào cuối cuộc duyệt binh".

Hơn bốn năm kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng Nga vẫn đang tiến công chậm chạp qua vùng Donbass.

Các quan chức quân sự cấp cao cho biết, lực lượng Nga đang tiến công trên tất cả các mặt trận và Bộ Quốc phòng thường xuyên thông báo về việc giành được các khu định cư mới.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm tiến tới một thỏa thuận đang bị đình trệ, khi Washington đang tập trung vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trả lời tờ Izvestia ngày 28/4, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, ​​một số nhà lãnh đạo nước ngoài dự kiến sẽ tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Mátxcơva.

"Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Nga. Vì vậy, khách mời từ nhiều quốc gia khác nhau đã tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Năm nay, dự kiến ​​một số nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ đến thăm Mátxcơva vào ngày 9/5", ông nói.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại