Nga biết rõ âm mưu phá hoại đường ống dẫn khí đốt ở Biển Đen

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại một cuộc họp của hội đồng FSB, ngày 24/2/2026.

“Họ đơn giản là không thể bình tĩnh lại. Họ không biết phải làm gì khác để phá hoại tiến trình hòa bình Ukraine, và nỗ lực đạt được giải pháp thông qua con đường ngoại giao.

Họ đang làm mọi cách để gây ra một số hành động khiêu khích và phá vỡ mọi thành quả đã đạt được một cách cẩn thận trên con đường đàm phán này”, Tổng thống Putin nói tại một cuộc họp của hội đồng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) hôm 24/2.

Ông Putin đồng thời cho biết thêm rằng, đã thu được thông tin tình báo về kế hoạch tấn công "các hệ thống khí đốt của chúng ta dưới Biển Đen".

Nhà lãnh đạo Nga không quy kết âm mưu này cho bất kỳ bên nào và nói rằng vấn đề này sẽ được thảo luận trong phiên họp kín của hội đồng FSB.

Cơ sở hạ tầng khí đốt và dầu mỏ ở Biển Đen liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Moscow và Kiev.

Tháng 10 năm ngoái, người đứng đầu FSB Aleksandr Bortnikov cảnh báo rằng, Ukraine và Anh đang cùng nhau chuẩn bị một cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí TurkStream.

Ông Bortnikov cũng cho biết thêm rằng, London và Kiev đang lên kế hoạch tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu khác ở Nga, sử dụng máy bay không người lái trên biển và trên không, cũng như các thợ lặn phá hoại.

Vụ đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream ở Biển Baltic hồi tháng 9/2022 là vụ tấn công quy mô lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng dưới nước trong lịch sử hiện đại.

Trong khi giả thuyết cho rằng, vụ việc do một nhóm thợ lặn người Ukraine thực hiện đã trở nên phổ biến ở phương Tây, Moscow vẫn hoài nghi về giả thuyết đó, thay vào đó cho rằng, các thế lực nhà nước phương Tây có thể đã nhúng tay vào vụ phá hoại này.