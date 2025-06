Nga bị phạt hợp đồng vì trì hoãn giao hệ thống phòng không S-400?

Trong cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Andrei Belousov, thời hạn mới cho việc bàn giao hệ thống phòng không S-400 đã được thảo luận, mốc thời gian bị dời sang năm 2026 - 2027.

Đây là lần gia hạn thứ hai, trong khi tiến độ ban đầu quy định việc chuyển giao hai khẩu đội S-400 cuối cùng dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 4 năm 2023.

Sự chậm trễ này chủ yếu là do nhiều hệ thống của Nga bị mất do các cuộc không kích do Ukraine thực hiện, cũng như việc Quân đội Nga cố gắng tập trung hệ thống phòng không với mật độ dày để đánh chặn máy bay không người lái đối phương, vốn đang tấn công và gây thiệt hại cho nhiều cơ sở quân sự cũng như nhà máy lọc dầu.

Ngoài ra còn có những bất đồng giữa các bên liên quan đến phương thức thanh toán. New Delhi từ chối trả tiền vũ khí Nga bằng đô la vì điều này có thể dẫn đến việc bị Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Đồng thời Ấn Độ không đồng ý ký kết hợp đồng bằng đồng rúp vì lo ngại mất quyền kiểm soát giá vũ khí trên thị trường.

Nga không thể hoàn thành nghĩa vụ cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ đúng thời hạn.

Vào năm 2021, Ấn Độ đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng không S-400 đầu tiên ở khu vực Punjab để chống lại không quân Pakistan.

Tổng cộng, Ấn Độ đã đặt mua 5 hệ thống S-400 từ Nga, nhưng việc tiếp nhận chúng đã trở thành vấn đề nghiêm trọng do nhiều lần trì hoãn, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phòng thủ của quốc gia Nam Á trước các mối đe dọa bên ngoài ngày càng gia tăng.

Trong Chiến dịch Sindoor của Ấn Độ , tất cả hệ thống S-400 Triumf đều được triển khai để chống lại không quân Pakistan và bảo vệ các sân bay.

Mặc dù vậy, Không quân Pakistan đã tấn công vào ít nhất một tổ hợp, theo xác nhận của phương tiện truyền thông Ấn Độ, một trong những binh sĩ vận hành đã thiệt mạng, gián tiếp xác nhận thiệt hại đối với vũ khí này.

Trong thời gian tới, sau những màn thể hiện thiếu thuyết phục trên chiến trường, đã có nhận định cho rằng New Delhi có thể hủy bỏ hợp đồng mua sắm S-400 hoặc đưa ra điều khoản phạt hợp đồng đối với Moskva nhằm bù đắp thiệt hại.