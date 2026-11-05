Nga bí mật phát triển Rassvet-4 để thay thế Rassvet-3 'đầy lỗi'

Người Nga tiếp tục nghiên cứu hệ thống tương tự Starlink, sau khi Rassvet-3 bộc lộ nhiều khiếm khuyết.

Chính quyền Nga đã nộp đơn lên Liên minh Viễn thông Quốc tế để đăng ký mạng lưới vệ tinh Rassvet-4 mới, theo dữ liệu đã công bố, mạng lưới này bao gồm việc triển khai một chòm sao gồm 374 thiết bị ở độ cao 800km, được đặt trong 17 mặt phẳng quỹ đạo, mỗi mặt phẳng có 22 vệ tinh.

Tuy nhiên chúng ta có thể giả định đơn đăng ký này sẽ được nhìn nhận không phải là việc đăng ký một mạng lưới vệ tinh khác, mà đó là "đặt chỗ" cho các vệ tinh Rassvet-4 chưa được đưa vào sử dụng. Rõ ràng nó sẽ hoạt động cùng với Rassvet-3 trong cùng mạng lưới Rassvet.

Dựa trên dữ liệu đã công bố, Rassvet-4 không phải là một vệ tinh hoàn toàn mới, mà đó là phiên bản hiện đại hóa và cải tiến của Rassvet-3, dựa trên dữ liệu thu được sau khi triển khai 32 thiết bị trong hai lần phóng vào tháng 3 và tháng 7 năm nay.

Như đã biết, 32 vệ tinh Rassvet-3 này vẫn đang gặp một số vấn đề trong quá trình triển khai và đặt vào vị trí quỹ đạo dự kiến. Ví dụ, vệ tinh Rassvet-3 thứ hai gần đây đã bị rơi, và 30 vệ tinh còn lại trên quỹ đạo vẫn chưa đạt đến vị trí thiết kế ở độ cao 800km.

Hình ảnh minh họa mạng lưới vệ tinh Rassvet-3.

Cho đến nay, Cục 1440 của Nga vẫn chưa công khai thông báo về việc phát triển Rassvet-4. Tuy nhiên, tháng 9 năm nay, đại diện công ty cho biết họ đang nghiên cứu một phiên bản cải tiến của Rassvet-3.

Quay trở lại với đơn xin cấp phép của Nga gửi Liên minh Viễn thông Quốc tế, trong đó, họ đã tiết lộ một số đặc điểm của các ăng-ten Rassvet-4. Vệ tinh thực tế là sẽ có 12 chùm tia, trong đó 7 chùm được điều chỉnh để phát và 5 chùm để thu.

Nhưng hiện tại, đây là tất cả những thông tin đã biết về Rassvet-4 sắp ra mắt. Vì vậy bây giờ chúng ta cần chờ thêm thông tin chi tiết về những vệ tinh mới này, cũng như buổi giới thiệu chính thức của chúng.

Rất có thể lần phóng tiếp theo (mà không báo trước), sẽ đưa những vệ tinh Rassvet-4 mới này vào quỹ đạo, và lần phóng kế tiếp dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Tuy nhiên, bất chấp việc gần đây đã phát hiện các vật thể tương tự như trạm mặt đất của hệ thống liên lạc vệ tinh Rassvet trên máy bay không người lái của Nga, vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi hệ thống này đi vào hoạt động đầy đủ.