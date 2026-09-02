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Nga bí mật giúp Iran phát triển công nghệ tiên tiến cho tên lửa siêu âm

Hoàng Vân
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Nga được cho là đã hỗ trợ Iran phát triển công nghệ động cơ phản lực tĩnh (ramjet), nhằm giúp nước này chế tạo tên lửa hành trình siêu âm.

Nga hỗ trợ Iran phát triển tên lửa siêu âm với công nghệ động cơ ramjet - Ảnh 1.

Nga giúp Iran phát triển công nghệ ramjet cho tên lửa hành trình siêu âm.

Theo Financial Times (FT), trích dẫn cuộc điều tra riêng của mình, chương trình bí mật này có mật danh C430L.

Các nhà báo đưa ra kết luận này dựa trên phân tích thư từ nội bộ bị rò rỉ từ các cơ quan Chính phủ Nga, dữ liệu về hoạt động của chuyên gia liên quan và các bằng sáng chế quân sự được phân loại.

Theo các tài liệu đã công bố, sự hợp tác chặt chẽ bắt đầu từ năm 2023. Các kỹ sư và nhà thiết kế tên lửa Nga đã cung cấp cho Iran giải pháp công nghệ quan trọng trong lĩnh vực ramjet.

Hệ thống động cơ đẩy này có khả năng cho phép Iran phát triển các tên lửa chống hạm và đất đối đất tốc độ cao mới, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại, và gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với các nhóm hải quân Mỹ.

Là một phần của chương trình C430L, Iran đã chế tạo thành công và tiến hành các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của nguyên mẫu động cơ mới.

Chuyên gia Nga đã trực tiếp tham gia phân tích dữ liệu đo từ xa nhận được và hỗ trợ đối tác Iran giải quyết các vấn đề kỹ thuật và lỗi thiết kế đã được xác định.

Công việc chung giữa các nhóm kỹ sư tiếp tục cho đến hết năm 2026, ngay cả sau khi bùng nổ cuộc xung đột vũ trang toàn diện giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Hiện tại, các cơ quan tình báo phương Tây không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy, tên lửa siêu âm hoàn chỉnh đã được đưa vào biên chế trong lực lượng chính quy.

Giới phân tích quân sự nhận định, việc chuyển giao các công nghệ như vậy về cơ bản làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông.

Việc sở hữu tên lửa hành trình siêu âm làm tăng đáng kể tiềm lực răn đe của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Các quan chức Nga và Iran đã nhiều lần nhấn mạnh, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương đang phát triển hợp pháp, được tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và không nhằm chống lại các nước thứ ba.

Theo Avia-pro
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Tags

Ramjet

tên lửa siêu âm

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