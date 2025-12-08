Nga bất ngờ ca ngợi chiến lược an ninh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ mô tả tầm nhìn của Tổng thống Trump là "chủ nghĩa hiện thực linh hoạt" và lập luận rằng Mỹ nên khôi phục Học thuyết Monroe thế kỷ 19, vốn tuyên bố Tây Bán cầu là vùng ảnh hưởng của Washington.

Chiến lược, được ông Trump ký, cũng cảnh báo châu Âu đang phải đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh", rằng đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là một lợi ích "cốt lõi" của Mỹ, và Washington muốn tái lập sự ổn định chiến lược với Nga.

Bình luận về chiến lược này, người phát ngôn Điện Kremlin nói, đây là “những điều chỉnh phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi theo nhiều cách”.

Sự đồng thuận công khai như vậy giữa Mátxcơva và Washington về tình hình chính trị toàn cầu là rất hiếm. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mátxcơva đã bày tỏ hy vọng về một mối quan hệ đối tác với phương Tây. Nhưng khi Washington chuyển sang ủng hộ việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), như được nêu trong chiến lược năm 1994 của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, căng thẳng bắt đầu leo thang.

Khi được hỏi về cam kết trong văn kiện của Mỹ nhằm “loại bỏ quan điểm và ngăn chặn thực tế liên minh quân sự NATO là một liên minh không ngừng mở rộng", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết điều đó rất đáng khích lệ.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng cảnh báo "nhà nước ngầm" của Mỹ lại nhìn nhận thế giới khác với ông Trump. “Nhà nước ngầm” là từ để chỉ một mạng lưới quan chức Mỹ được cho là đã ăn sâu bén rễ, đang tìm cách làm suy yếu những người thách thức hiện trạng, ví dụ như ông Trump.

Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, các chiến lược của Mỹ đã chỉ định Mátxcơva là một mối đe dọa đang cố gắng phá vỡ trật tự hậu Chiến tranh Lạnh bằng vũ lực.

Việc chiến lược an ninh mới của Mỹ kêu gọi hợp tác với Mátxcơva về các vấn đề ổn định chiến lược thay vì mô tả Nga là mối đe dọa trực tiếp, theo ông Peskov, là một bước đi tích cực.

Chiến lược của ông Trump mô tả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong những "chiến trường kinh tế và địa chính trị quan trọng", đồng thời cho biết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ và các đồng minh để ngăn chặn xung đột với Trung Quốc.

Nga đã chuyển hướng sang châu Á - và đặc biệt là Trung Quốc - sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên Mátxcơva vì xung đột Ukraine và châu Âu tìm cách cắt giảm nhập khẩu dầu khí Nga.

Tổng thống Mỹ Trump hồi tháng 3 nói với Fox News: "Là một người nghiên cứu lịch sử, tôi đã theo dõi tất cả, điều đầu tiên bạn học được là bạn không muốn Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau”.